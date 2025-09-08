Las nuevas dramaturgias serán las protagonistas del 46º Festival de Teatro Ciudad de Palencia

PALENCIA 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

El 46 Festival de Teatro Ciudad de Palencia rendirá un homenaje a las nuevas dramaturgias que abordarán temas "relevantes" para la sociedad actual, como el género, la identidad, la violencia o las adicciones, "estableciendo un diálogo con la tradición, reinterpretando y adaptando los textos clásicos a la sensibilidad contemporánea".

Así lo anunciado esta mañana el delegado responsable de área de Identidad Cultural, Francisco Fernández, durante la presentación de una programación que se dilatará entre los días 13 y 30 de septiembre en el Teatro Principal.

Fernández ha explicado cómo para esta edición del festival se ha revisado lo que se está haciendo en otras regiones como Cataluña o el País Vasco y en lugares importantes de creación como el Centro Dramático Nacional o la Compañía Nacional de Teatro Clásico, que están componiendo nuevas dramaturgias que incorporan otros disciplinas artísticas como la danza o el vídeo, dentro de las propuestas escénicas.

El Festival se abrirá el próximo 15 de septiembre, a las 20.00 horas, con la inauguración oficial en la que se entregarán los premios al mejor actor, actriz, dirección y escenografía del año 2024, concedidos por el público asistente a las 45 edición.

El Premio a Mejor Actriz será para Cayetana Guillén Cuervo por su interpretación en 'Pandataria' de Laila Ripoll; el Premio a Mejor Actor para Ahmed Younoussi por su interpretación en '14.4' de Juan Diego Botto, Sergio Peris Mencheta y Ahmed Younoussi; el Premio a Mejor Dirección recaerá en Sergio Peris Mencheta también por '14.4' y por último el Premio a Mejor Escenografía será para Chevi Muradai y Mambo por la obra realizada para 'Pandataria' de Laila Ripoll.

A continuación, se presentará la primera obra programada 'Vulcano' de la compañía CDN, Casandra Projectes Artistics y Andrea Jiménez. Este espectáculo, que se presenta por primera vez en Castilla y León, trata sobre la intromisión de los medios de comunicación a la hora de informar de un suceso trágico, del interés por el dolor ajeno y el morbo.

La segunda actuación 'Caperucita en Manhattan', producción de Teatro La Abadía, tendrá lugar el viernes 19 de septiembre a las 20:30 h en el Teatro Principal. La adaptación del popular cuento de Carmen Martín Gaite dirigida por Lucía Miranda es una propuesta musical, que aúna el mundo castellano de Martín Gaite en el 25 aniversario de su fallecimiento.

Por su parte, la compañía vasca Tanttaka Teatroa presentará el sábado 20 de septiembre por primera vez en Castilla y León la obra 'Sabes que las flores de plástico nunca han vivido, ¿verdad?'. Una comedia de enredos y mentiras para hablar de las dificultades de la vida y de sus salidas.

Ya el jueves, 25 de septiembre, se estrenará también esta comunidad la obra 'Las pequeñas mudanzas' de la compañía Nacional de teatro Clásico y ElenArtesescenécinas. Un diálogo contemporáneo a partir de Don Gil de las calzas verdes de la Tirso de Molina escrita y dirigida por Vanessa Espín.

THRILLER PSICOLÓGICO

Al día siguiente, viernes 26 de septiembre, la compañía catalana Les Impuxibles visitará por primera vez Palencia y el Teatro Principal para presentarnos 'Caramel'. Un espectáculo multidisciplinar con música en directo que da continuidad a la línea de la compañía, a la mezcla de lenguajes escénicos.

Por último, dentro de las obras a concurso, el 27 de septiembre el Teatro Principal acogerá la representación de la obra 'Huérfanos' de la compañía Caterina Producciones & Esto podría ser. Un inquietante y sorprendente thriller psicológico con momentos de comedia oscura del dramaturgo británico Dennis Kelly.

Por otra parte, dentro de las actividades complementarias fuera de concurso, se celebrará una edición más del ciclo 'Off The Record', que arrancará el 13 de septiembre a las 20 horas en la Plaza Mayor con el espectáculo para todos los públicos 'Entre sombras' de la compañía Eduardo Guerrero.

Los escolares de primaria podrán asistir al Teatro Principal, de forma gratuita y previa solicitud del Centro Educativo, para ver la obra 'Sé Tortuga', galardonada con el Premio Provincia a Escena 2024.

Está función será el 30 de septiembre.

El Festival presentará también unas actividades de mediación con sectores culturales de la ciudad, con los clubs de lectura que preparan un encuentro para analizar la novela de Carmen Martín Gaite 'Caperucita en Manhattan'.

Esta actividad tendrá lugar el día 18, en el Teatro Principal y estará dirigida por el periodista de La 8 Palencia, Nacho Blanco.

Las entradas para el festival podrán adquirirse del 10 al 13 de septiembre en las taquillas del teatro y todos los días de función y en la web www.teatroprincipalpalencia.es.