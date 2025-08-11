Nueve compañías llevarán a los barrios de Palencia la Muestra de Artistas de Calle en San Antolín

PALENCIA 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un total de nueve compañías procedentes de seis comunidades autónomas volverá a llevar el teatro de calle a los barrios de Palencia, dentro del programa de la Muestra de Artistas de Calle, que estas próximas fiestas de San Antolín cumplirá 19 ediciones.

El concejal de Cultura, Fran Fernández, ha destacado durante la presentación que esta actividad es "un programa clave e histórico" y que aporta a las fiestas "un concepto familiar". El edil ha insistido en que la fiesta es más que música y ha destacado que con la Muestra de Artistas de Calle "se expande a los barrios la cultura y la fiesta".

El circo contemporáneo, la música, el teatro físico, la pantomima o el clown serán algunas de las propuestas que incluye el programa de MAC, a cargo de compañías como Trakamatraka, Cotufa y Cachaba, La Churry, Circus Band, Jesús Puebla Mimo, Malabarcirco, Manu Sinkeli, Julián y Pendorcho y Endika Salazar, procedentes de Castilla y León, Cantabria, Extremadura, País Vasco, Cataluña y Madrid.

La muestra pasará entre el 1 y el 5 de septiembre por diferentes rincones de los barrios de San Juanillo, El Cristo, Avda. de Madrid, Campo de la Juventud, San Pablo y Santa Marina, San Antonio y Pan y Guindas y contará con el apoyo de Señor P Producciones, que se va a encargar de dotar a las actuaciones de una "cuidada producción" con el objetivo de que "tanto el público como los artistas estén lo más cómodos posibles", ha explicado el concejal.

La Muestra de Artistas de Calle abrirá el próximo 1 de septiembre, a partir de las 12.00 horas, en el Auditorio de San Juanillo con la compañía vasca Trakamatraka, que presentará el espectáculo 'Matraka Culynari Center', donde un curioso cocinero transformará alimentos comunes en extraños instrumentos. Seguidamente, a las 18.30 horas, la plaza de la Constitución se convertirá en escenario de la representación de 'El último Viaje' de la mano de la compañía Cía. Cotufa y Cachaba.

Finalizará la jornada, desde Cataluña con Cia. La Churry, una payasa muy "macarra" que seguro que no dejará pasar la oportunidad de sorprender con sus habilidades moteras. La actuación bajo el título de 'Wooooow', se llevará a cabo a partir de las 20.00 horas en la Plaza del Otero.

Ya el 2 de septiembre, a las 20.00 horas en la plaza Circular, desde la Comunidad de Madrid llega un espectáculo de medio formato con la Compañía Circus Band, donde cuatro músicos y tres artistas de circo que se entremezclan en los diferentes números trasladarán al público a un concierto donde descubrirán grandes 'Proezas Sincopadas', como dice el título de su espectáculo. Todo ello, en una jornada en la que también están programadas las compañías Cía La Churry, a las 12.00 horas en el Parque de los Jardinillos, y Cotufa y Cachaba, en la plaza de la calle Valdivia y Alvarado a las 18.30 horas.

Por otro lado, desde Cantabria viene la compañía Malabaracirco, que presentará 'Los Remedios', un espectáculo de teatro-circo donde dos vendedores ambulantes intentaran convencer al público asistente de diferentes remedios caseros de dudosa reputación. Desde Extremadura, visita la muestra la compañía Julián y Pendorcho, formada por Rafa y Pipo dos argentinos afincados en España que presentan 'El Circo del Señor Julián', un espectáculo que nos trasladará al mundo de los payasos de circo tradicional.

Además, no faltará en esta edición el mimo vallisoletano Jesús Puebla, quien con una trayectoria de más de 35 años en los que ha pisado escenarios internacionales acercará su propuesta 'Las tribulaciones del Sr. Pip', en el parque de la Carcavilla el 3 de septiembre a las 12 horas.

La Muestra de Artistas de Calle se cerrará el día 5 en Jardinillos con la compañía Endika Salazar y su espectáculo de circo contemporáneo 'Ego', donde el público asistente presenciará los delirios de un artista en sus momentos de éxito y de fracaso intentando buscar respuesta a esa montaña rusa de sensaciones que viven aquellos que han elegido dedicarse al mundo artístico.

Horas antes, la compañía 'Julián y Pendorcho' representará 'El Circo del Sr. Julián' en la plaza Circular, a las 18.30 horas, y Manu Sinkeli, a las 12.00 horas, la obra 'Hasta Arriba' en el auditorio de San Juanillo.