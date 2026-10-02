Un nuevo ataque de lobos deja siete animales muertos y cinco heridos en dos explotaciones salmantinas

Una de las ovejas atacada por un lobo. - ASAJA

SALAMANCA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los ataques de lobo han vuelto a afectar a explotaciones ganaderas salmantinas con un balance de siete animales muertos, cinco heridos y dos desaparecidos, según han asegurado desde la organización agraria Asaja.

Los hechos han afectado a una explotación de Almendra y a la finca La Vádima de Arriba, de Agropecuaria Martín Pelayo, donde los ataques se han repetido hasta en tres ocasiones entre el 24 y el 30 de septiembre. En Almendra, el ataque ha acabado con la vida de dos ovejas y del mastín.

La muerte del perro, encargado de proteger al ganado, se suma a las bajas sufridas por el rebaño "y evidencia la gravedad del episodio, como han explicado desde Asaja.

Además, tres ovejas presentan heridas por mordeduras y otras dos permanecen desaparecidas, por lo que el balance de animales muertos podría aumentar.

El segundo caso, según ha informado Asaja, corresponde a la finca La Vádima, de Agropecuaria Martín Pelayo, que ha sufrido tres ataques en apenas siete días, con un balance acumulado de cuatro cerdos muertos y dos heridos. El primero se produjo el jueves 24 de septiembre ymurieron dos cerdos ibéricos y otro resultó herido.

El lunes 28 de septiembre, un nuevo episodio acabó con la vida de otro cerdo. Apenas dos días después, el miércoles 30 de septiembre, la explotación volvió a sufrir un ataque en el que murió otro animal y uno más resultó herido.