Portada del número 21 de la revista 'Consumo al día' de la Diputación de León. - DIPUTACIÓN DE LEÓN

LEÓN 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de León, a través de la Oficina Provincial de Consumo, ha editado un nuevo número de la revista 'Consumo al día', que alcanza su vigésima primera edición y que en este caso se adentra en las novedades en la atención al cliente, la contratación de hipotecas y créditos al consumo, las compras por internet o las precauciones que conviene adoptar al contratar reformas y reparaciones en el hogar.

La publicación mantiene su objetivo de ofrecer información práctica y accesible sobre los derechos de los consumidores y uno de los asuntos destacados de este nuevo número es la nueva Ley de servicios de atención a la clientela, que establece nuevas obligaciones para determinadas empresas para acabar con las esperas.

Esta normativa impide a las empresas el uso de contestadores automáticos o sistemas de Inteligencia Artificial (IA) como único medio de atención. Además, determina que las compañías deberán garantizar que el 95 por ciento de las llamadas se atiendan, de media, en menos de tres minutos.

También se establece que la atención telefónica no podrá costar más que una llamada ordinaria y que los servicios básicos deberán disponer de teléfonos gratuitos, según ha informado a Europa Press en un comunicado la Diputación de León.

Otra mejora importante afecta a las reclamaciones, que como regla general deberán resolverse en un máximo de 15 días hábiles, mientras que las relacionadas con facturación o cobros indebidos tendrán un plazo de cinco días. La ley presta, además, especial atención a los mayores y a las personas con discapacidad, que tendrán atención telefónica prioritaria.

LLAMADAS COMERCIALES

La publicación dedica otro de sus artículos a las nuevas normas sobre llamadas comerciales, que desde el 17 de octubre de 2026 deben realizarse, por parte de las empresas obligadas, desde números de nueve cifras que comiencen por 400.

El objetivo es facilitar su identificación y permitir que los consumidores puedan distinguir las comunicaciones comerciales de otras llamadas de atención al cliente.

Además, el nuevo número de 'Consumo al día' ofrece recomendaciones para contratar una hipoteca y expone las precauciones necesarias antes de financiar una compra mediante un crédito al consumo, con especial atención a la Tasa Anual Equivalente (TAE) y al riesgo de sobreendeudamiento.

La revista aborda, además, otras situaciones habituales en la vida cotidiana, como la contratación de banquetes y celebraciones, las reformas y reparaciones en el hogar o los servicios de tintorería. En todos estos casos se ofrecen pautas para evitar problemas, desde la importancia de disponer de contratos y presupuestos por escrito hasta la conservación de justificantes y el conocimiento de las garantías y responsabilidades de los establecimientos.

OTROS CONTENIDOS

Entre los contenidos de esta edición figuran también un artículo sobre los alimentos ultraprocesados y las consecuencias de su consumo excesivo, información sobre el funcionamiento del Centro Europeo del Consumidor para resolver conflictos con empresas de otros países y recomendaciones para conocer los derechos de los asistentes a festivales de música.

Por último, se explican las novedades arancelarias que afectan a las compras online de pequeños envíos procedentes de países de fuera de la Unión Europea, una cuestión de especial interés ante el crecimiento del comercio electrónico.

LABOR DIVULGATIVA DE LA OFICINA DE CONSUMO

El número 21 de 'Consumo al día' se completa con un repaso a las actividades divulgativas desarrolladas por la Oficina Provincial de Consumo durante 2026. A lo largo del año se han organizado cerca de 70 charlas informativas, en las que han participado alrededor de 900 personas.

Además, las charlas de consumo han llevado al personal de la oficina a recorrer casi 10.000 kilómetros durante este año. Igualmente, la Oficina ha mantenido su colaboración con el programa 'Es la mañana de León', de esRadio, con un espacio semanal de quince minutos dedicado a explicar de forma sencilla las novedades normativas y las cuestiones de consumo que generan mayor interés o preocupación entre la población leonesa.

La Oficina de Consumo dispone de sedes en León y Ponferrada y atiende siempre con cita previa, en León, en el Complejo San Cayetano de lunes a viernes entre las 10.00 y las 13.00 horas y en Ponferrada, en el Edificio de la Diputación de León los miércoles de 10.00 a 13.00 horas. También se puede contactar a través del correo electrónico consumo@dipuleon.es.