Nuevo recorrido y récord de inscritos, en la edición 2025 de la XI Legua y XXXVI Media Maratón Ciudad de Valladolid

VALLADOLID 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

La XXXVI Media Maratón Ciudad de Valladolid estrena recorrido y bate récord de participantes, con más de 2.500 inscritos para una prueba que presentará un circuito por el núcleo urbano de la capital, al que ya no habrá que dar dos vueltas, sino que será un trazado llano de 21 kilómetros.

A ellos hay que sumar los 700 que tomarán parte en la XI Legua Popular. Todo ellos en una doble competición que se celebrará el domingo, 28 de septiembre, arrancará en la calle Miguel Íscar, a la altura de la Plaza Zorrilla, y concluirá en la Acera de Recoletos.

"Este nuevo recorrido es una petición expresa de hace años de los atletas. Hemos realizado un trazado urbano que sigue siendo muy atractivo, que mantiene la esencia de años anteriores y que sigue pasando por el casco histórico de Valladolid", ha explicado un miembro de Atletas Populares Juan Carlos Cristóbal.

Por ello, se mantiene el paso por lugares tan señalados como San Pablo, Teatro Calderón, Plaza Mayor o Acera Recoletos, donde estará situada la meta tras el tradicional paso por el Campo Grande. Además, se recorrerá buena parte de los márgenes del río Pisuerga, con varios pasos por sus puentes. "Queremos que los atletas que vengan de fuera se llevan también una gran imagen de nuestra ciudad", ha añadido en declaraciones recogidas en un comunicado.

La otra novedad de la edición de este año es el número de participantes. Más de 2.500 inscritos, de los que más de 50 por ciento son de fuera, y con lista de espera. "Nos hemos visto desbordados por el número de atletas", ha reconocido el presidente del Club, José María de Vega. Con todo, no han querido aumentar el número de plazas "para no perder la calidad de la prueba".

Además, ha desvelado que la franja de edad con más corredores apuntados es la de 24-29. "Parece que se está rejuveneciendo el atletismo popular", ha asegurado. "El contar con un trazado tan llano va a permitir tener buen ritmo de carrera y hacer grandes marcas, y eso ha animado a muchos corredores a apuntarse. En pleno verano tuvimos que cerrar ya las inscripciones para la Media Maratón", ha subrayado Juan Carlos Cristóbal.

Y es que a los 2.500 de la Media Maratón hay que añadir los 700 que tomarán parte en la XI Legua Popular. Número también "muy alto" con respecto a años anteriores, y con el añadido de que más de 70 por ciento son mujeres, frente al 30 por ciento de hombres apuntados.

PUNTOS DE ANIMACIÓN

Un recorrido que va a estar salpicado por cinco puntos de animación y por varias zonas donde habrá actividades "para hacer más atractivo si cabe el recorrido".

La Media Maratón Ciudad de Valladolid y la Legua Popular son posibles por el "apoyo e implicación de Ayuntamiento", FMD, patrocinadores y voluntarios. "Quiero agradecer a todos ellos por su respaldo. Al Ayuntamiento y Fundación Municipal de Deportes, que siempre dan respuesta positiva a todas nuestras peticiones. A los patrocinadores, algunos ya veteranos y otros nuevos que han entrado con mucha energía, y a los voluntarios, más de 300, que siempre están dispuestos a lo que les pidamos", ha afirmado el presidente de Atletas Populares.

ORGULLO

En la presentación, la concejala Mayte Martínez ha mostrado el "orgullo" de contar con un evento "de esta calidad". "Atletas Populares sois una entidad que nunca os cansáis, siempre queréis más. Además, cuando os hemos pedido ayuda, como en la Carrera Ríos de Luz o en la pasada Vuelta Ciclista a España para aportar voluntarios, siempre estáis dispuestos", ha argumentado.

La última novedad ha llegado con la presentación de la camiseta del corredor, diseñada por la Escuela Superior de Diseño de Valladolid.

Sofía Navarrete y Sergio Zarzuelo son sus responsables y han creado una "espectacular composición que representa un mapa de Valladolid de fondo", al que han añadido "los corredores del cartel de la prueba, así como un río que recorre la camiseta de abajo a arriba".

Por detrás tiene una imagen con los puentes que cruzan el río, el "tradicional" Campo Grande y "la no menos tradicional frase: Aprovechando que el Pisuerga...".

Como en años anteriores la entrega de dorsales comenzará el viernes por la tarde en la Feria de Valladolid, y seguirá el sábado en jornada de mañana y tarde. Habrá una importante bolsa del corredor para una prueba que arrancará a las 10.00 horas de la Calle Miguel Iscar (5 minutos antes para la Legua) y con llegada en la Acera de Recoletos.