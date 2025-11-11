El Numancia y el Real Ávila recibirán a los 'primeras' Mallorca y Rayo Vallecano en la siguiente eliminatoria de la Copa

Archivo - Imagen de archivo de un sorteo de la Copa del Rey. - RFEF - Archivo

MADRID/VALLADOLID, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Numancia y el Real Ávila han resultado emparejados con equipos de Primera División --RCD Mallorca y Rayo Vallecano-- en el sorteo de la Segunda Ronda de la Copa del Rey, cuyas eliminatorias se disputarán del 2 al 4 de diciembre.

El sorteo de la Copa del Rey Mapfre se ha celebrado este martes en la Ciudad del Fútbol de las Rozas todavía con los cuatro participantes en la Supercopa de España --Real Madrid, FC Barcelona, Atlético de Madrid y Athletic Club-- fuera de los bombos.

Entre los equipos de Castilla y León que continúan en el torneo, los dos que militan en la Segunda RFEF --Numancia y Real Ávila-- han quedado emparejados con clubes de la máxima categoría. Así, el conjunto soriano, que ha alcanzado los cuartos de final de la competición en dos ocasiones --1995/1996 cuando militaba en la antigua 2ªB y 2004/2005--, recibirá a un excampeón del torneo como el club mallorquín, que se alzó con el título en 2003.

El Real Ávila, por su parte, se enfrentará en el estadio Adolfo Suárez al Rayo Vallecano de Madrid.

La SD Ponferradina, equipo de la 1ª RFEF, ha quedado encuadrado con el Racing de Santander, actual líder de la Liga Hypermotion al que recibirá en El Toralín.

Los clubes castellanos y leoneses de la Segunda División se medirán a rivales de la misma categoría. Así, el Mirandés recibirá al Sporting de Gijón, la Cultural y Deportiva Leonesa hará lo propio con el Andorra y el Burgos CF tendrá que visitar la cancha del Real Zaragoza, actual colista de La Liga Hypermotion.

EMPAREJAMIENTOS DE LA SEGUNDA RONDA DE LA COPA DEL REY

Ourense - Girona

Club Portugalete - Deportivo Alavés

Reus - Real Sociedad

Sant Andreu - Celta

Atlético Baleares - RCD Espanyol

CD Ebro - CA Osasuna

Numancia - Mallorca

Cieza - Levante

Extremadura - Sevilla

Quintanar del Rey - Elche

Navalcarnero - Getafe

Torrent - Real Betis

CA Antoniano - Villarreal

Ávila - Rayo Vallecano

FC Cartagena - Valencia

Mirandés - Sporting de Gijón

Cultural Leonesa - Andorra

Real Zaragoza - Burgos

Leganés - Albacete

Sabadell - Deportivo de la Coruña

Pontevedra - SD Eibar

Racing de Ferrol - SD Huesca

Ponferradina - Racing de Santander

Real Murcia - Cádiz

Guadalajara - Ceuta

Talavera de la Reina - Málaga

Eldense - Almería

Tenerife - Granada