El Numancia y el Real Ávila recibirán a los 'primeras' Mallorca y Rayo Vallecano en la siguiente eliminatoria de la Copa

MADRID/VALLADOLID, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -
El Numancia y el Real Ávila han resultado emparejados con equipos de Primera División --RCD Mallorca y Rayo Vallecano-- en el sorteo de la Segunda Ronda de la Copa del Rey, cuyas eliminatorias se disputarán del 2 al 4 de diciembre.
El sorteo de la Copa del Rey Mapfre se ha celebrado este martes en la Ciudad del Fútbol de las Rozas todavía con los cuatro participantes en la Supercopa de España --Real Madrid, FC Barcelona, Atlético de Madrid y Athletic Club-- fuera de los bombos.
Entre los equipos de Castilla y León que continúan en el torneo, los dos que militan en la Segunda RFEF --Numancia y Real Ávila-- han quedado emparejados con clubes de la máxima categoría. Así, el conjunto soriano, que ha alcanzado los cuartos de final de la competición en dos ocasiones --1995/1996 cuando militaba en la antigua 2ªB y 2004/2005--, recibirá a un excampeón del torneo como el club mallorquín, que se alzó con el título en 2003.
El Real Ávila, por su parte, se enfrentará en el estadio Adolfo Suárez al Rayo Vallecano de Madrid.
La SD Ponferradina, equipo de la 1ª RFEF, ha quedado encuadrado con el Racing de Santander, actual líder de la Liga Hypermotion al que recibirá en El Toralín.
Los clubes castellanos y leoneses de la Segunda División se medirán a rivales de la misma categoría. Así, el Mirandés recibirá al Sporting de Gijón, la Cultural y Deportiva Leonesa hará lo propio con el Andorra y el Burgos CF tendrá que visitar la cancha del Real Zaragoza, actual colista de La Liga Hypermotion.
EMPAREJAMIENTOS DE LA SEGUNDA RONDA DE LA COPA DEL REY
Ourense - Girona
Club Portugalete - Deportivo Alavés
Reus - Real Sociedad
Sant Andreu - Celta
Atlético Baleares - RCD Espanyol
CD Ebro - CA Osasuna
Numancia - Mallorca
Cieza - Levante
Extremadura - Sevilla
Quintanar del Rey - Elche
Navalcarnero - Getafe
Torrent - Real Betis
CA Antoniano - Villarreal
Ávila - Rayo Vallecano
FC Cartagena - Valencia
Mirandés - Sporting de Gijón
Cultural Leonesa - Andorra
Real Zaragoza - Burgos
Leganés - Albacete
Sabadell - Deportivo de la Coruña
Pontevedra - SD Eibar
Racing de Ferrol - SD Huesca
Ponferradina - Racing de Santander
Real Murcia - Cádiz
Guadalajara - Ceuta
Talavera de la Reina - Málaga
Eldense - Almería
Tenerife - Granada