El Numancia y el Real Ávila recibirán a los 'primeras' Mallorca y Rayo Vallecano en la siguiente eliminatoria de la Copa

Archivo - Imagen de archivo de un sorteo de la Copa del Rey. - RFEF - Archivo
Publicado: martes, 11 noviembre 2025 18:50

   MADRID/VALLADOLID, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

   El Numancia y el Real Ávila han resultado emparejados con equipos de Primera División --RCD Mallorca y Rayo Vallecano-- en el sorteo de la Segunda Ronda de la Copa del Rey, cuyas eliminatorias se disputarán del 2 al 4 de diciembre.

   El sorteo de la Copa del Rey Mapfre se ha celebrado este martes en la Ciudad del Fútbol de las Rozas todavía con los cuatro participantes en la Supercopa de España --Real Madrid, FC Barcelona, Atlético de Madrid y Athletic Club-- fuera de los bombos.

   Entre los equipos de Castilla y León que continúan en el torneo, los dos que militan en la Segunda RFEF --Numancia y Real Ávila-- han quedado emparejados con clubes de la máxima categoría. Así, el conjunto soriano, que ha alcanzado los cuartos de final de la competición en dos ocasiones --1995/1996 cuando militaba en la antigua 2ªB y 2004/2005--, recibirá a un excampeón del torneo como el club mallorquín, que se alzó con el título en 2003.

   El Real Ávila, por su parte, se enfrentará en el estadio Adolfo Suárez al Rayo Vallecano de Madrid.

   La SD Ponferradina, equipo de la 1ª RFEF, ha quedado encuadrado con el Racing de Santander, actual líder de la Liga Hypermotion al que recibirá en El Toralín.

   Los clubes castellanos y leoneses de la Segunda División se medirán a rivales de la misma categoría. Así, el Mirandés recibirá al Sporting de Gijón, la Cultural y Deportiva Leonesa hará lo propio con el Andorra y el Burgos CF tendrá que visitar la cancha del Real Zaragoza, actual colista de La Liga Hypermotion.

EMPAREJAMIENTOS DE LA SEGUNDA RONDA DE LA COPA DEL REY

   Ourense - Girona

   Club Portugalete - Deportivo Alavés

   Reus - Real Sociedad

   Sant Andreu - Celta

   Atlético Baleares - RCD Espanyol

   CD Ebro - CA Osasuna

   Numancia - Mallorca

   Cieza - Levante

   Extremadura - Sevilla

   Quintanar del Rey - Elche

   Navalcarnero - Getafe

   Torrent - Real Betis

   CA Antoniano - Villarreal

   Ávila - Rayo Vallecano

   FC Cartagena - Valencia

   Mirandés - Sporting de Gijón

   Cultural Leonesa - Andorra

   Real Zaragoza - Burgos

   Leganés - Albacete

   Sabadell - Deportivo de la Coruña

   Pontevedra - SD Eibar

   Racing de Ferrol - SD Huesca

   Ponferradina - Racing de Santander

   Real Murcia - Cádiz

   Guadalajara - Ceuta

   Talavera de la Reina - Málaga

   Eldense - Almería

   Tenerife - Granada

