Nuria Rubio vaticina que UPL sobrepasará al PP en León en las elecciones autonómicas y el PSOE será la lista más votada

El PSOE de León ha presentado de manera oficial los candidatos a las elecciones autonómicas. - EUROPA PRESS

LEÓN, 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria general del PSCyL y cabeza de lista del partido por León para las elecciones autonómicas, Nuria Rubio, ha augurado este jueves que la UPL sobrepasará al PP en León en las elecciones autonómicas y el PSOE será la lista más votada.

Al mismo tiempo, sus previsiones apuntan a que Vox conseguirá representación en León ante un PP que ha hecho "tanto daño". "Ojalá que no, pero todo indica que con una derecha aquí como es el Partido Popular, que ha hecho tanto daño, aquellos que votan a la derecha se abracen a la extrema derecha, algo que es terriblemente peligroso", ha agregado.

Según ha explicado, el PP sabe que "tiene un problema serio" en León, motivo por el cual cree que en las próximas elecciones autonómicas será la tercera fuerza en la provincia, por detrás del PSOE y la UPL. "Creo que ellos también lo saben", ha apostillado.

En su opinión, el PP está haciendo un "encaje de bolillos" para ver quién encabezará la lista por León y "no tiene claro" cuales serán sus equipos de cara a la cita electoral.

"Yo no sé dónde está el resto de partidos políticos, entre ellos el PP, que tiene un serio problema con sus equipos y especialmente en la provincia de León. Ahora viene a hacer muchos anuncios vacíos, enlatados", ha señalado y ha advertido que la ciudadanía no cree en su discurso tras 38 años al frente de la Junta sin generar oportunidades y teniendo "abandonada" a la población.

PSOE, "TRANQUILO" Y "CON LOS DEBERES HECHOS"

Frente a ello está un PSOE que se presenta "tranquilo" a las elecciones porque tiene "los deberes hechos" y se encuentra con "ganas de llegar, gobernar y cambiar las cosas". "Somos el único partido que tiene la candidatura hecha. Vamos con esta seguridad a las elecciones; nosotros ya estamos trabajando", ha apostillado.

Para la candidata socialista es el momento del cambio en el Ejecutivo autonómico para dejar a un lado el "centralismo" sufrido en la Comunidad, por lo que aboga por un proyecto que genere equidad en los territorios y se logre igualdad. "Hay que dar más a quien más necesita y a quien ha estado a la cola durante muchos años y es el proyecto que defiende el Partido Socialista y que defiende Carlos Martínez", ha apostillado.

Nuria Rubio se ha pronunciado de este modo en León acompañada por el secretario provincial del PSOE, Javier Alfonso Cendón, en la presentación oficial de la candidatura socialista por la provincia para las elecciones autonómicas.

Dicha lista, según ha destacado Cendón, está compuesta por hombres y mujeres que representan "la preparación, la valentía y la ilusión para garantizar el cambio" en esta tierra y que combina "a la perfección" la juventud y la madurez; la experiencia y también la renovación.

MAÑUECO "HA MALTRATADO" A LEÓN

Según ha explicado, la candidatura del PSOE saldrá a ganar las elecciones frente al proyecto del PP y, en este contexto, se ha referido al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, como una persona que "ha presidido, pero no ha gobernado" y que "ha maltratado sistemáticamente" a la provincia de León.

Al respecto, ha puntualizado que el líder del PP ha recortado los servicios públicos y las inversiones en infraestructuras y ha "lastrado" el futuro de León. En este contexto, ha recordado la gestión del PP ante los incendios del pasado verano, que llegó a considerar un "despilfarro" la inversión en los operativos contra incendios.

Igualmente, ha señalado que la sanidad "está hecha un roto" en la provincia leonesa, con consultorios médicos cerrados, centros de salud con infraestructuras "muy deficientes" y un Hospital de El Bierzo "de segunda categoría".

Finalmente se ha referido a la educación, con "deficiencias estructurales" en los centros educativos leoneses o la dependencia, un área que sufre "retrasos constantes" en las solicitudes.

La candidatura del PSOE por la provincia de León está compuesta por Nuria Rubio, Mario Rivas, María Isabel Fernández, Benjamín Fernández, Silvia María Cao Fornís, José Luis Casares García, Lucía de Castro Revuelta, José Luis de la Iglesia López, María Jesús de Godos Pérez, José Ignacio Ronda, María Begoña Bermúdez, Esteban Martínez Rodríguez y Andrea López. Como suplentes figuran Luis Negro González, María José Costillas Paradelo y Marcos Díaz Álvarez.