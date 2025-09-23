La obra 'Aquellas migas de pan' llega el viernes a Medina del Campo (Valladolid) para desmontar mitos sobre el alzheimer

Cartel de la presentación de la obra 'Aquellas migas de pan' en Medina del Campo en el marco del evento 'Una tarde para recordar'. - VARSOVIA PRODUCCIONES

VALLADOLID 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

La obra 'Aquellas migas de pan' llega este viernes, 26 de septiembre, al Auditorio Municipal Emiliano Allende de Medina del Campo (Valladolid), donde se presentará junto a una coloquio en el que participará el elenco y expertos para concienciar sobre el diagnóstico precoz del alzheimer.

La propuesta escénica se representará a las 20.00 horas en el marco del evento de concienciación 'Una tarde para recordar', iniciativa de la Fundación Alzheimer España (FAE), y estará protagonizada por las actrices Mónica Bardem y Carmen Ibeas, bajo la dirección de la también actriz Inma Cuevas.

Producida por Varsovia Producciones y Kendosan Producciones, la obra busca desmontar el mito de que el alzheimer afecta solo a personas mayores, y reflexiona sobre las emociones del paciente, como el miedo a ser olvidado, la dependencia total del cuidador y la exclusión social. Esta perspectiva, alineada con el lema de la FAE 2024- 2025, 'Cuanto más precoz el diagnóstico, mejor para nuestro colectivo', destaca la importancia del diagnóstico temprano.

En concreto, 'Aquellas migas de pan' narra la historia de una escritora recién diagnosticada de una demencia temprana, que recurre a una joven y caótica cuidadora para terminar de escribir sus memorias antes de perder por completo sus recuerdos.

Entre ellas se creará un vínculo tan frágil como indestructible que las convertirá en dos mujeres aliadas frente a todos sus abismos personales, navegando por sus vivencias en un onírico viaje que las llevará a lo más profundo de su pasado, según han explicado desde las productoras.

Tras la función, basada en la obra de la autora norteamericana Jennifer Haley, tendrá lugar un coloquio en el que participará el equipo artístico de la obra, así como con expertos en el campo de las enfermedades neurodegenerativas, que hablarán del alzheimer desde el punto de vista clínico.

Este evento de concienciación social, apadrinado por el artista y embajador de la FAE, José Mota, busca apoyar y visibilizar el proceso que atraviesan los pacientes con Enfermedad de Alzheimer (EA) y sus cuidadores desde el momento del diagnóstico. En su cita en el municipio vallisoletano, el evento cuenta con la colaboración del Ayuntamiento y AFA Medina del Campo.