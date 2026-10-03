La obra del pintor segoviano Esteban Vicente se expone en el Instituto Cervantes de Nueva York

Inauguración de la exposición 'Esteban Vicente. El pintor de la realidad' en la sede del Instituto Cervantes en Nueva York. - DIPUTACIÓN DE SEGOVIA

SEGOVIA 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

La obra de Esteban Vicente se expone en el Instituto Cervantes de Nueva York con una muestra de 18 piezas que muestran los collages, la luz, el color y el abstractismo característico del pintor segoviano, así como su vínculo con la ciudad estadounidense.

Después de pasar por Roma, Varsovia y París, la obra de Esteban Vicente se encuentra desde el jueves expuesta en este espacio en el marco de una nueva colaboración entre la institución y el Museo de Arte Contemporáneo Esteban Vicente, cuya directora, Ana Doldán, se ha encargado de comisariar la exhibición junto a Eren Johnson, responsable del Archivo de Esteban Vicente en Nueva York.

Con 'Esteban Vicente. El pintor de la realidad' como título elegido una vez más, la exposición fue inaugurada por las propias Doldán y Johnson y por el director de del centro, Javier Valdivieso, así como por Jennifer Stein, vicepresidenta de la Fundación Harriet & Esteban Vicente.

La exposición cuenta con obras realizadas entre 1940, año en el que Esteban Vicente adquirió la nacionalidad estadounidense y en el que comenzó su verdadera incursión en el expresionismo abstracto, y 1996, cuando el pintor empezó a encarar el último lustro de una vida que tuvo a Nueva York como punto principal de su mapa.

En este contexto, los participantes en la exposición han coincidido en destacar la luz, el color y el abstractismo de las obras del tureganense y la importancia que la ciudad de Nueva York tuvo "tanto en su vida personal como en su trayectoria artística".

Asimismo, la selección de 18 obras escogidas para la exposición que los neoyorquinos podrán visitar hasta el próximo 9 de enero, se caracteriza por la destacada presencia de distintos collages.

Estos ofrecen una visión "muy representativa" de la búsqueda por parte de Esteban Vicente "de la verdadera esencia del acto de pintar". En concreto, la muestra gira en torno a algunas ideas que definen la trayectoria del tureganense, como el rechazo de lo artificial en pro de la realidad de los cuadros, entendida como una experiencia sensorial; la austeridad y la sobriedad de los materiales utilizados, que toman como referencia a Zurbarán o Juan Gris; la intimidad y el aislamiento, y la continua evocación de sentimientos y sensaciones.

Así lo expusieron las comisarias en la inauguración, a la que también asistieron representantes de la embajada, la artista española Helena del Rivero y coleccionistas de la obra de Esteban Vicente de la familia Rockefeller, entre otras personalidades destacadas.

Por su parte, el presidente de la Diputación y del Consorcio del Museo, Miguel Ángel Vicente, ha destacado, en un comunicado de la Diputación recogido por Europa Press, la importancia de que la obra de Esteban Vicente se pueda exponer en Nueva York bajo el sello del Museo, en una nueva colaboración con el Instituto Cervantes.

"Es motivo de orgullo para toda la provincia, ya que, de este modo, se da a conocer mejor el origen de un artista que encontró en Nueva York un hogar, pero que siempre tuvo muy presente su origen segoviano y, en concreto, sus raíces tureganenses", ha aseverado.

Asimismo, ha incidido en que esta muestra "pone en relieve el importante trabajo que se lleva a cabo en el Museo y lo presenta ante la sociedad neoyorquina, tanto norteamericana como hispana, como un centro cultural de referencia, haciendo también que la provincia de Segovia sea más conocida".