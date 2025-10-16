Las obras de Aquavall ocuparán dos de los tres carriles entre la Plaza de Madrid y la Plaza de España a partir del lunes

La calle Duque de la Victoria permanecerá cortada este domingo por la ocupación de una grúa en las obras de la Delegación Territorial

VALLADOLID, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las obras de renovación de redes de agua que ejecuta Aquavall en el entorno de Plaza de Madrid afrontan su fase más compleja y a partir del lunes 20 de octubre será necesario ocupar dos de los tres carriles de circulación entre Plaza de Madrid y Plaza de España.

Se trata del tramo final del proyecto iniciado en junio en la calle Gamazo, que afecta a uno de los principales accesos al centro de la ciudad, según han detallado fuentes municipales a través de un comunicado recogido por Europa Press.

Durante aproximadamente una semana, los trabajos se concentrarán en el tramo intermedio de la calzada, entre Plaza de Madrid y la conexión con Miguel Íscar y conforme avance la obra, también será necesario intervenir en la propia intersección con Miguel Íscar, donde se reducirá la capacidad del cruce al tener que abrir zanja para conectar los nuevos colectores con la red general.

A partir del lunes, cuando se produzca la ocupación de dos carriles en el corredor Plaza de Madrid-Plaza de España, el Ayuntamiento recomienda evitar el itinerario a través de Dos de Mayo y Nicolás Salmerón, especialmente en horas punta, por el riesgo de retenciones.

Como alternativas, se plantea acceder al centro desde la Plaza de la Circular por la calle Cervantes o por Labradores hacia Santa Cruz y la Universidad.

Esta última fase, que se prolongará previsiblemente hasta mediados de noviembre, permitirá concluir la renovación de las redes de abastecimiento y alcantarillado, actualmente obsoletas, reduciendo el riesgo de averías y aumentando la capacidad del colector en episodios de lluvia intensa.

Los trabajos se enmarcan en la renovación integral de redes de la calle Gamazo, que se ha ejecutado por fases desde 2024. En esta campaña, las obras comenzaron en junio y desde entonces la vía ha permanecido cortada al tráfico general.

DUQUE DE LA VICTORIA

Antes de activar esta fase en la Plaza de Madrid, el domingo 19 de octubre, la calle Duque de la Victoria permanecerá cortada al tráfico entre Claudio Moyano y Montero Calvo de 8.00 a 20.00 horas, debido a la instalación de una grúa autopropulsada para la sustitución de equipos de climatización en las obras de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León.

Durante este tiempo, la vía funcionará en fondo de saco, permitiendo solo el acceso a garajes y servicios, y la Policía Municipal regulará la circulación en el entorno de Plaza de España y Miguel Íscar.

Para cualquier incidencia o cambios en el calendario, los ciudadanos podrán consultar la información actualizada en la web del Ayuntamiento de Valladolid https://www.valladolid.es/es/temas/hacemos/policia-municipal/informacion-trafico-a136/cortes-trafico-ocupaciones-calzada