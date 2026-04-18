Las obras del Aula Arqueológica de Las Médulas (León) avanzan a "buen ritmo" y concluirán después del verano

Las obras de construcción del Aula Arqueológica de Las Médulas avanzan a "buen ritmo" y concluirán después del verano - JCYL

LEÓN, 18 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las obras de construcción del Aula Arqueológica de Las Médulas, en la localidad leonesa de Carucedo, avanzan a "buen ritmo" conforme a los plazos previstos, con la ejecución de la cimentación, y su finalización se prevé a finales del verano.

Así lo ha trasladado la Junta a través de un comunicado recogido por Europa Press, en el que ha detallado que los días 16 y 17 de abril tuvo lugar en la Casa del Parque de Las Médulas la celebración del X Encuentro Ibérico de Gestores de Patrimonio Mundial, en el que partició el director general de Patrimonio Cultural, Juan Carlos Prieto, quien visitó, además, las obras de la nueva Aula Arqueológica para comprobar su avance.

Mediante Orden de 28 de agosto de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte declaró la emergencia de las actuaciones en el Mirador de Orellán y en el Aula Arqueológica de Las Médulas, primer paso para iniciar la ejecución de dichas obras, que acomete Somacyl.

A mediados de septiembre se inició el derribo y desescombro de los restos que habían quedado del Aula Arqueológica tras el incendio del pasado verano y a principios de octubre se autorizó el proyecto básico de construcción del nuevo edificio.

La inversión total asciende a los dos millones, a los que hay que sumar los 500.000 euros que fueron concedidos a la Fundación Las Médulas, Paisaje y Patrimonio, para el desarrollo del proyecto expositivo y la dotación de equipamiento del Aula, así como para el diseño y coordinación de actuaciones para la recuperación de Las Médulas.

Con estas actuaciones, el Gobierno de Castilla y León reafirma su "firme compromiso" con la protección, conservación y puesta en valor del Espacio Cultural y Natural de Las Médulas.

La Administración autonómica ha remarcado que este enclave, "patrimonio de todos los castellanos y leoneses, constituye un referente internacional por su singularidad histórica y paisajística, y merece toda dedicación para garantizar su preservación para las generaciones presentes y futuras".