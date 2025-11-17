Las obras para aumentar espacio peatonal la calle Doctor Fleming de Valladolid cortarán la zona durante 5 meses

VALLADOLID 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las calles Doctor Fleming y Doctor Mercado, situadas en la zona de Prado de la Magdalena, en Valladolid, sufrirán cortes de tráfico durante los próximos cinco meses para la ejecución de obras de incremento del espacio peatonal en la zona ajardinada de la calle Doctor Fleming, propuestas en los Presupuestos Participativos de 2023.

Según informa la web municipal en su apartado de incidencias de tráfico, el corte de tráfico afectará desde este lunes y hasta el 17 de abril a la calle Doctor Fleming, a la que no se podrá acceder desde Real de Burgos y hasta el cruce con Doctor Bañuelos; y a la calle Doctor Mercado, a la que no se podrá entrar desde Madre de Dios.

El concejal de Tráfico y Movilidad, Alberto Gutiérrez, ha explicado este lunes ante las preguntas de los medios de comunicación que se trata de una actuación procedente de los Presupuestos Participativos para incrementar una zona peatonal de la "plaza" ajardinada que se encuentra en la calle Doctor Fleming.