Las obras de la calle Daniel del Olmo de Valladolid afectarán al tramo entre Norte de Castilla y Arca Real desde mañana

Jesús Julio Carnero supervisa, junto a Alberto Gutiérrez, Alejandro García y Carolina del Bosque, el avance de las obras de rehabilitación del colector de Daniel del Olmo. - AYTO VALLADOLID.

VALLADOLID 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las obras del colector de la calle Daniel del Olmo de Valladolid afectarán al tramo entre la avenida Norte de Castilla y la calle Arca Real desde este lunes, 23 de febrero, con un solo carril afectado.

El Ayuntamiento de Valladolid ha informado de que el alcalde, Jesús Julio Carnero, ha visitado recientemente los trabajos de rehabilitación del colector de saneamiento que Aquavall está ejecutando en la citada calle, unos trabajos que marchan según lo previsto.

La nueva fase se desarrollará durante dos semanas, desde este lunes 23 de febrero al 9 de marzo, en el tramo comprendido entre la Avenida del Norte de Castilla y la calle Arca Real, dentro del Polígono de Argales.

Durante esta fase será necesario cortar un carril de circulación en la calle Daniel del Olmo, aunque se mantendrá operativo el resto de la vía para garantizar la continuidad del tráfico en ambos sentidos, mientras que la ocupación afectará también de forma puntual a la zona de estacionamiento.

El informe técnico municipal establece que el tráfico en el entorno quedará debidamente ordenado y señalizado, así como limitará determinados movimientos en Vázquez de Menchaca, si bien garantizará en todo momento el acceso a vados autorizados y a las empresas de la zona.

Esta actuación se enmarca en el proyecto de rehabilitación del colector de Daniel del Olmo, que se ejecuta por tramos sucesivos de entre 100 y 150 metros, sistema que permite desplazar progresivamente la zona de obras, concentra las afecciones en espacios muy concretos y reduce la duración del impacto en cada punto.

Aquavall ha recordado que la elección de tecnología sin zanja reduce de forma significativa la duración total de la intervención, ya que, de haberse ejecutado con métodos tradicionales, la obra podría haberse prolongado durante cerca de 18 meses, con una afección mucho mayor para el tráfico y la actividad económica del polígono.

Para cualquier incidencia o cambios en el calendario, los ciudadanos podrán consultar la información actualizada en la web del Ayuntamiento de Valladolid: https://www.valladolid.es/es/temas/hacemos/policia-municipal...