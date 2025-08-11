Las obras del entorno de la Fuente del Rey (Soria) podrían concluir a final de año

El alcalde de Soria, Carlos Martínez, en su visita a las obras en la Fuente del Rey - EUROPA PRESS

SORIA 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las obras de renaturalización del entorno del polideportivo Fuente del Rey podrían concluir a finales de año, según ha explicado el alcalde de Soria, Carlos Martínez, en su visita de este lunes a la intervención que está vinculada al proyecto Brera, para renaturalizar numerosos espacios de la ciudad.

En este caso, se va a invertir un millón de euros, tanto en la calle Doctor Fleming como en la calle Fuente del Rey. El plazo de ejecución de las obras de la empresa Excavaciones Ciria se fija para finales de año y principios del siguiente.

Entre los objetivos de la actuación está "intentar generar espacios de ocio y esparcimiento vinculados al espacio deportivo que se va a remodelar, así como al acondicionamiento paisajístico y mejora medioambiental".

En estos momentos se está actuando en la calle Fuente del Rey, con 700.000 euros de inversión para 6.500 metros cuadrados. En esta actuación se ha llegado a un consenso con los vecinos para mantener aparcamientos, aunque se mantiene el cambio de calzada previsto para su pacificación, lo que priorizará a los peatones. Además, se aumentará la zona verde y arbolada.

La segunda actuación, de 300.000 euros, conllevará la rehabilitación de las pistas de pádel y tenis del polideportivo Fuente del Rey. Se cubrirá una pista y las demás serán sustituidas.