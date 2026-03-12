Las obras para habilitar un aparcamiento gratuito cerca de la estación Segovia comenzarán cuando se seque el terreno

El presidente de Diputacón, Miguel Ángel de Vicente, y el alcalde de Segovia, José Mazarías, en la firma del acuerdo - AYUNTAMIENTO DE SEGOVIA

SEGOVIA 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Segovia y la Diputación Provincial han firmado este jueves un convenio para habilitar un aparcamiento gratuito en las inmediaciones de la estación de alta velocidad de Segovia-Guiomar cuyas obras comenzarán en cuanto el terreno esté seco para adecentar una explanada que tendrá capacidad para unos 200 vehículos.

Según han explicado el alcalde, José Mazarías, y el presidente de la Diputación Provincia, Miguel Ángel de Vicente, el inicio de las obras dependerá de las condiciones del terreno tras las recientes lluvias, aunque el objetivo es comenzar en un plazo de aproximadamente dos semanas.

El espacio es de 3.610 metros cuadrados y funcionará como zona de aparcamiento disuasorio y como área de estacionamiento libre pensada para reducir la presión sobre el entorno de la estación, según ha explicado el alcalde.

El alcalde ha destacado la "disponibilidad" del presidente de la Diputación para sacar adelante un acuerdo que, según ha admitido, lleva tiempo siendo reclamado por usuarios y ha asegurado que el aparcamiento beneficiará tanto a los segovianos como a los vecinos de otros municipios de la provincia que utilizan habitualmente la estación para desplazarse.

Hay que recordar que Adif acometerá en los próximos meses las obras de ampliación del actual aparcamiento de la estación, lo que reducirá temporalmente las plazas disponibles y agravará el déficit que ya existe en la zona de forma habitual.

Respecto al reparto del trabajo entre las dos instituciones, Mazarías ha explicado que el Ayuntamiento aportará los áridos y otros materiales necesarios, con un presupuesto estimado de entre 15.000 y 20.000 euros, mientras que la Diputación pondrá a disposición la maquinaria - motoniveladora, retroexcavadora y rodillo compactador, junto a herramientas menores con un coste valorado entre 15.000 y 18.000 euros.

De Vicente ha agradecido la gestión del diputado de Vías, Benjamín Cerezo, para hacer posible esta obra y ha explicado que los trabajos consistirán en el desbrozado y nivelado de la parcela, seguido del extendido de áridos y su posterior compactación "para evitar los baches que han caracterizado históricamente ese espacio".

El alcalde ha enmarcado esta actuación en una colaboración más amplia entre ambas instituciones y la Junta de Castilla y León para mejorar los accesos a la estación y ha recordado que hace varias semanas se presentó el proyecto para la construcción de un nuevo vial de acceso desde la CL-601, que también contribuirá a mejorar la movilidad en el entorno de Segovia Guiomar.

En contexto, el Ayuntamiento ha anunciado que estudia ampliar o ajustar los servicios de transporte urbano para que los usuarios puedan acceder a la estación sin necesidad de vehículo privado, especialmente durante el período de obras. Mazarías ha reconocido que ya se han detectado desajustes en los horarios del autobús con respecto a los trenes y ha avanzado que se está trabajando para corregirlos.

Sobre el futuro del aparcamiento disuasorio una vez que estén terminadas las obras de Adif, el alcalde ha apuntado que, si el nuevo aparcamiento permanente de Adif resultara suficiente, se valorará entonces qué hacer con este espacio provisional.