Obras en la red de calor de Parquesol: nueva reordenación del tráfico desde el 15 de octubre

Imagen de una de las calles del barrio de Parquesol afectadas por la nueva reordenación del tráfico - AYTO VALLADOLID

VALLADOLID 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

La nueva fase de las obras de la red de calor con biomasa impulsada por la Junta de Castilla y León en el barrio de Parquesol de Valladolid implicará nuevos cambios de tráfico a partir del miércoles, 15 de octubre, y hasta el próximo 7 de noviembre.

Según han precisado las mismas fuentes, mañana, martes día 14, comenzarán los trabajos de señalización y el corte y cambios relativos al tráfico que afectan a la calle Enrique Cubero están programados a partir del miércoles y dos días después en Juan García Hortelano.

La Concejalía de Tráfico y Movilidad ha informado de que la actuación afectará principalmente al entorno de las calles Enrique Cubero y Juan García Hortelano, que quedarán cortadas al tráfico y funcionarán "en fondo de saco" para que los vecinos puedan acceder a sus garajes, con acceso únicamente desde el extremo opuesto al de la zona de obras.

También afectará a las calles Manuel Azaña y Ciudad de la Habana donde el tráfico de subida y bajada se canalizará por un único carril entre Enrique Cubero y Amadeo Arias. Por su parte y según la nueva reordenación del tráfico, los giros hacia Enrique Cubero y Juan García Hortelano estarán restringidos, y el tráfico procedente de Hernando de Acuña deberá desviarse por Amadeo Arias. Los vehículos que accedan desde esta calle podrán girar a derecha e izquierda hacia Ciudad de la Habana.

La Policía Municipal reforzará la señalización y la regulación del tráfico durante los primeros días y los vecinos con vados o garajes afectados serán informados con antelación sobre las fechas y condiciones de acceso.

El Ayuntamiento de Valladolid ha recomendado evitar la zona en vehículo privado en las horas punta y planificar los desplazamientos con tiempo, ya que la circulación se mantendrá con restricciones mientras duren las obras.

Las mismas fuentes han recordado que esta actuación forma parte del despliegue de la red de calor Valladolid Oeste, un proyecto impulsado por la Junta que suministrará energía térmica renovable a los barrios de Parquesol, Huerta del Rey y Villa de Prado y que contribuirá a reducir las emisiones y mejorar la eficiencia energética de la ciudad.

La actuación forma parte del proyecto de la red de calor Valladolid Oeste, que conectará las calderas de biomasa situadas junto al Estadio José Zorrilla con los barrios de Parquesol, Huerta del Rey y Villa de Prado.