Las obras en la Red de Calor de la UVA cortarán el Camino del Cementerio en sentido entrada desde este jueves

Obras de ampliación de la red de calor en la zona de la universidad en Valladolid. - AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID

VALLADOLID 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las obras de ampliación de la Red de Calor de la universidad hasta el barrio de Los Viveros obligarán a cortar un carril del Camino del Cementerio a partir de este jueves con la previsión de reabrirlo la próxima semana, por lo que se modificará la circulación y sólo podrán circular por el tramo afectado los vehículos que vayan en dirección a la VA-20.

Según han informado fuentes municipales en un comunicado recogido por Europa Press, la ampliación de la Red de Calor de la Universidad, que ejecuta Somacyl, obligará a adaptar temporalmente la circulación al tráfico, a partir de este jueves, en el Camino del Cementerio.

La actuación permitirá prolongar la infraestructura energética hacia el barrio de Los Viveros, y consolidar su despliegue en el área norte de la ciudad.

Durante la ejecución de las canalizaciones, la circulación en el Camino del Cementerio quedará reducida a un único carril. Tras analizar los datos de tráfico por parte de los equipos de Movilidad y Policía Municipal se ha dado prioridad a la dirección salida hacia la Ronda Interior desde la Rondilla mientras que, los que accedan por esta vía, serán desviados por el barrio de San Pedro Regalado a través de la calle Vuelo.

Los trabajos de mayor incidencia se concentrarán entre el jueves por la tarde y el domingo, para aprovechar el descenso de la intensidad circulatoria habitual en la zona universitaria.

El objetivo es reducir el impacto sobre la actividad lectiva y los desplazamientos diarios.

Previsiblemente, el lunes se procederá a las tareas de hormigonado para permitir la reapertura de la vía con total normalidad "lo antes posible".

Como ha explicado el Ayuntamiento, la planificación técnica ha priorizado mantener operativos los accesos básicos desde la calle Vuelo hacia el centro, al tanatorio El Salvador y a los equipamientos educativos próximos, permitiendo a vados y vehículos autorizados, el acceso en fondo de saco a los vehículos que accedan desde la ronda.

Los accesos y salidas del Campus Universitario Miguel Delibes se deberán realizar por la avenida del Valle de Esgueva y el Paseo de Belén.

En las franjas horarias de mayor tráfico se contará con presencia de Policía Municipal para regular la circulación y reforzar la seguridad vial.

Asimismo, se instalará señalización informativa previa en los accesos desde la Ronda (VA-20) y en las calles adyacentes para advertir de la reorganización temporal y facilitar itinerarios alternativos.

La actuación forma parte del despliegue de la red universitaria de calor con biomasa, ya operativa en varios edificios del campus. Con esta nueva fase se ejecuta un tramo estratégico que permitirá continuar su extensión hacia Los Viveros y dejar preparadas futuras conexiones en el entorno.

El Ayuntamiento de Valladolid ha subrayado que la coordinación entre Somacyl, Ayuntamiento y Policía Municipal ha permitido "diseñar una intervención por fases que compatibiliza el avance de una infraestructura energética estructural con la movilidad cotidiana del entorno".

El Ayuntamiento recuerda que para cualquier incidencia o cambios en el calendario, los ciudadanos podrán consultar la información actualizada en la web del Ayuntamiento de Valladolid (https://www.valladolid.es/valladolid/es/temas/hacemos/polici...).