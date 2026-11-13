Las obras del viaducto de Los Tramposos, en Valladolid, volverán a afectar al tráfico entre el 16 y el 19 de noviembre

Imagen aérea de la obra del viaducto de Los Tramposos.
Imagen aérea de la obra del viaducto de Los Tramposos. - POLICÍA MUNICIPAL
Europa Press Castilla y León
Publicado: viernes, 13 noviembre 2026 11:46
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VALLADOLID 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las obras de construcción del conocido como viaducto de Los Tramposos en Valladolid, en la variante de mercancías ferroviarias que ejecuta el Ministerio de Transportes, volverán a causar afecciones al tráfico "de distinta tipología" durante los días 16, 17, 18 y 19 de noviembre, según ha informado la Policía Municipal.

En un mensaje publicado este jueves en la red social 'X', se indica que con motivo de los trabajos de montaje de prelosas, se producirán cortes de tráfico en el Viaducto Los Tramposos en los días mencionados, entre este lunes y este jueves.

Los cortes serán "de distinta tipología según la jornada" en horarios de 8.00 a 13.45 y de 15.15 a 18.30 horas.

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