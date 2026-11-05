Las obras en el yacimiento romano de La Tejada, en Palencia, están al 65% y concluirán en marzo de 2027

Armisen con representantes de la empresa en cargada de las obras y autoridades en su visita al yacimiento de La Tejada. - DIP PALENCIA

QUINTANILLA DE LA CUEZA (PALENCIA), 5 (EUROPA PRESS)

Las obras en el yacimiento arqueológico de La Tejada, en el municipio palentino de Cervatos de la Cueza, alcanzan una ejecución del 65 por ciento, y una inversión de 3,3 millones de euros de una gasto total que asciende a 5,02 millones.

Así lo ha explicado la presidenta de la Diputación de Palencia, Ángeles Armisén, que este jueves ha visitado el estado de las obras de este yacimiento acompañada por la alcaldesa de Cevatos de la Cueza, el alcalde pedáneo de Quintanilla, los arquitectos autores del proyecto, y un representante de la empresa Grupo Constructor Herce.

Durante la visita, Armisén ha asegurado que se ha "superado ya el ecuador" de las actuaciones previstas y la "fecha de finalización estimada es a mediados de marzo", aunque ha precisado que lo importante no es el plazo sino que la obra quede bien ejecutada" y se pueda poner en servicio "con todas las garantías".

Hasta la fecha, se han ejecutado y certificado obras por valor de 3,30 millones de euros, lo que representa el 65,7 por ciento del total y el objetivo principal de esta actuación es modernizar las infraestructuras, garantizar la conservación de los "valiosos" mosaicos y sistemas de calefacción romanos (hipocaustos), y mejorar significativamente la experiencia del visitante.

Asimimso, Ángeles Armisén ha explicado que esta villa se sumará a la Villa Romana de la Olmeda, "por lo que van a ser, sin duda, un gran referente" para la promoción turística y el desarrollo de la provincia palentina.

Por su parte, el el jefe de obra de Grupo Herce,Rubén Molinero, ha explicado que se están culminando l"as envolventes del edificio" mientras que loss muros y la cubierta ya están ejecutados y se está trabajando con las estructuras portantes de fachada.

Además, este yacimiento se podrá visitar en su totalidad a través de una una pasarela perimetral por lo que se podrán ver todos los mosaicos pues con un paseo elevado.

Este proyecto supone una inversión global superior a cinco millones de euros, de los cuales tres han sido aportados por Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, a lo que se suma una aportación de 125.000 euros de la Junta y 1,9 millones por parte de la Diputación de Palencia.