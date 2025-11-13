Ocampo pide que le devuelvan la multa de 700 euros, tras su anulación, por participar en un acto por la sanida pública

VALLADOLID 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El médico ya jubilado y militante comunero Luis Ocampo ha presentado demanda de ejecución de la sentencia que el pasado mes de mayo anuló la multa de 700 euros que le fue impuesta por participar en 2022 en un acto en favor de la sanidad pública en Valladolid. El demandante solicita ahora la devolución de ese importe, más de cinco meses después de que le fuera retirada la multa.

La decisión de Ocampo se produce meses después del fallo del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Valladolid que dejó sin efecto la citada sanción pecuniaria establecida por la Delegación del Gobierno en Castilla y León por participar en 2022 en un acto en favor de la sanidad pública, una multa que había sido confirmada en los diferentes recursos de alzada por la Subdirección General de Recursos Humanos y por la Dirección General de Política Interior.

El afectado, a través de un comunicado recogido por Europa Press, apunta que el 20 de junio pasado presentó una solicitud para la devolución de los 700 euros abonados por la sanción anulada judicialmente, pero, a fecha de 13 de noviembre, es decir, casi cinco meses después, tal devolución no ha sido efectuada, a pesar de las reiteradas demandas realizadas a ese organismo que representa al Gobierno central en la provincia de Valladolid.

"Dadas estas circunstancias, el 6 de noviembre de 2025 he presentado en el Juzgado una demanda de ejecución de la sentencia. Quiero denunciar públicamente la actitud de la Subdelegación del Gobierno, que supone, además de un maltrato a la ciudadanía, una falta de respeto a las resoluciones judiciales, incumpliendo o entorpeciendo la ejecución de éstas cuando no son de su agrado", censura Ocampo.

Los hechos se produjeron durante la mañana del 11 de mayo de 2022, durante el desarrollo de una manifestación en defensa de la sanidad pública ante la Consejería de Sanidad sita en el Paseo de Zorrilla nº 1 de Valladolid, donde, según mantuvieron agentes de la Policía Nacional, el interesado desobedeció las indicaciones policiales que le conminaban para dejar una zona de paso a los transeúntes, así como otra que permitiera el acceso y salida a las dependencias oficiales de la Consejería, comportamiento

La vista del recurso, que concluyó con la anulación de la multa, se celebró el pasado día 15 de mayo, acto en el que Ocampo contó con una concentración de apoyo a las puertas de la sede de los Juzgados de lo Contencioso Administrativo de Valladolid, en el número 8 de la calle San José.