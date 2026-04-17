Los ocho mejores clubes de CyL se disputarán este sábado en León el título autonómico absoluto

Manuel Martínez (i) y Vicente Canuria. - AYUNTAMIENTO

LEÓN 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

León acoge este sábado, 18 de abril, el Campeonato Autonómico de Clubes Absolutos de atletismo, un evento deportivo que, organizado por la Federación de Atletismo de Castilla y León y la Fundación Manuel Martínez, cuenta con la colaboración del Ayuntamiento.

Manuel Martínez ha presentado este viernes al concejal de Deportes, Vicente Canuria, los pormenores de esta competición que se desarrollará en las pistas de atletismo de la Universidad de León de 13.00 a 20.25 horas. Comenzará con el concurso de jabalina masculina y femenina y finalizará con el relevo 4x400 metros masculino.

Con la celebración de este campeonato, la ciudad de León vuelve a convertirse "en referente deportivo y del atletismo". Participarán los ocho mejores equipos de la Castilla y León de las categorías masculinas y femeninas que competirán por alzarse con el título de mejor club de Castilla y León.

Entre los atletas participantes estarán Iván Ruiz, Rodrigo Gallego, Mará Pía, Lucía Juan y Tilena Martínez.