La Oficina Municipal de Información al Consumidor de Burgos atendió en 2025 un total de 16.722 consultas, un 2,84% más

BURGOS 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC) de Burgos ha atendido durante el ejercicio 2025 un total de 16.722 consultas, lo que ha supuesto un incremento del 2,84 por ciento respecto al año anterior. La memoria presentada ante la Comisión de Desarrollo Económico e Innovación ha confirmado una recuperación de la presencialidad en las oficinas situadas en el Parque del Doctor Vara, con un aumento del 14 por ciento en las visitas, mientras que la atención telemática ha sufrido un descenso del 46 por ciento.

En lo relativo a los sectores, la automoción ha encabezado las dudas de los usuarios, con 2.833 casos, seguida por los servicios profesionales y la venta en línea. Respecto a las reclamaciones, el servicio ha tramitado 1.913 expedientes, una cifra que ha bajado un 13,98 por ciento debido a la ausencia de incidencias masivas en empresas de venta electrónica, mientras que la valoración media del servicio ha alcanzado un 9,3 sobre diez por parte de los ciudadanos.

El concejal responsable ha explicado que el Gobierno municipal ha reservado una partida inicial de 350.000 euros en los presupuestos de 2026 destinada a los Bonos al Consumo, con el objetivo de dotar de mayor previsión a estas ayudas. El Ayuntamiento ha autorizado también la celebración del Día del Libro en la Plaza Mayor y la 37ª Feria del Mimbre, el Barro y el Cuero en San Agustín, eventos que tendrán lugar entre los días cuatro y siete de junio.

El Ayuntamiento ha iniciado los trámites para licitar seis puestos del Mercado Norte Provisional, cuyas autorizaciones han expirado recientemente. El pliego, que el Boletín Oficial de la Provincia publicará próximamente, ha establecido un periodo de presentación de ofertas de 30 días, en el cual la baremación ha priorizado la oferta económica, la experiencia en mercados y la estrategia comercial presentada por los interesados.

En el ámbito festivo, el Consistorio ha autorizado 12 licencias para la venta de globos en la festividad de El Curpillos y 13 para las fiestas de San Pedro y San Pablo. Además, ha previsto la licitación de 103 puestos tradicionales de venta ambulante y ha confirmado que reeditará el 'Mercado con Alma' junto al Arco de Santa María, cuya organización ha requerido el carné de artesano para asegurar la calidad de los 24 puestos de artesanía y productos étnicos.