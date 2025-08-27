La Ofrenda Floral y el Besapié inician los cultos de la Virgen de San Lorenzo, patrona de Valladolid

La Ofrenda Floral y el Besapié inician los cultos de la Virgen de San Lorenzo el 8 de septiembre . - HERMANDAD VIRGEN DE SAN LORENZO DE VALLADOLID

VALLADOLID 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Real y Venerable Hermandad de Nuestra Señora de San Lorenzo convoca los cultos y actividades que en su honor se celebrarán del 30 de agosto al 8 de septiembre en la Iglesia Parroquial del mismo nombre, con motivo de la Festividad de la patrona de Valladolid.

Los cultos comenzarán este sábado, 30 de agosto, a las 20.00 horas, con la misa e imposición de medallas a los nuevos hermanos de la cofradía, concluyendo con el acto de la Bajada de Nuestra Señora de San Lorenzo y posterior traslado por las naves del templo, portada por el cuerpo de gala de la Policía Municipal de Valladolid, para quedar entronizada en su altar de cultos.

Al día siguiente, domingo 31 de agosto, desde las 10.00 horas, Devoto Besapié y Ofrenda Floral a Nuestra Señora de San Lorenzo. A las 11.00 horas se celebrará la Santa Misa y ofrenda de los enfermos y, a las 12.30 horas, Santa Misa y ofrenda con asistencia de instituciones religiosas, civiles, militares y culturales de Valladolid. En esta eucaristía pondrá la nota musical el Coro de la Escuela Municipal de Música de Valladolid.

Del 31 de agosto al 8 de septiembre se celebrará Solemne Novenario en honor de Nuestra Señora de San Lorenzo Coronada, con el siguiente orden de cultos. A las 19.30 horas, rezo del Santo Rosario y, a las 20:00 horas, Santa Misa con homilía, ejercicio de la Novena y Salve Solemne. El domingo, 7 de septiembre, a las 23.00, Vigilia Mariana, que se prolongará hasta las 00.00 horas del ya 8 de septiembre, momento en que se cantará la Salve de Medianoche y se proclamarán los 'Gozos de la Virgen de San Lorenzo'.

El lunes 8 de septiembre, Solemnidad de la Natividad de la Santísima Virgen y Fiesta de Nuestra Señora de San Lorenzo, partirá la Procesión Triunfal de la patrona de Valladolid a las 10.30 horas, desde la Iglesia de San Lorenzo Mártir, con el acompañamiento musical de la Banda de Cornetas y Tambores 'Pureza', abriendo el cortejo, y de la Banda de la Escuela Municipal de Música de Valladolid 'EMMVA', tras el paso de la Virgen, portada a hombros por su Comisaría de hermanos de carga.

La procesión recorrerá las calles de Pedro Niño, San Lorenzo, Plaza de Santa Ana, Pasión, Plaza Mayor, Santiago, Constitución, Regalado, Cánovas del Castillo y Cascajares, hasta llegar a la S.I.M. Catedral, donde tendrá lugar, a las 12.00 horas, la Santa Misa Pontifical presidida por Luis Javier Argüello García, arzobispo de Valladolid, y en la cual pondrá la nota musical el coro de la EMMVA.

Concluida la celebración, la procesión retornará a la Iglesia de San Lorenzo por las calles de Arribas, Catedral, Cánovas del Castillo, Regalado, Duque de la Victoria, Ferrari y Plaza Mayor, donde la Virgen surcará la tradicional alfombra artística realizada durante la noche anterior por voluntarios, continuando por Pasión, Plaza de Santa Ana, San Lorenzo y Pedro Niño, hasta la Iglesia Parroquial, en cuyo atrio se entonará la Salve Popular, dando por finalizada la procesión con la entrada de Nuestra Señora de San Lorenzo bajo los acordes de la Marcha Real.

La Hermandad invita a los vallisoletanos a unirse a todas y cada una de las celebraciones que, a lo largo de los próximos días, ensalzarán a la Virgen de San Lorenzo como patrona y Alcaldesa Perpetua de Valladolid, motivo central de las Ferias y Fiestas de la ciudad desde hace 25 años.