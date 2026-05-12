Olivares de Duero (Valladolid) acoge el domingo la XIV Jornada del Pucherito a la Antigua con degustaciones y mercadillo

Presentación de la XIV Jornada del Pucherito a la Antigua de Olivares de Duero (Valladolid). - DIPUTACIÓN DE VALLADOLID

VALLADOLID 12 May. (EUROPA PRESS) -

Olivares de Duero (Valladolid) acogerá este domingo, 17 de mayo, la XIV Jornada del Pucherito a la Antigua, una cita que albergará degustaciones y un mercadillo solidario a favor de la lucha contra el cáncer.

La jornada gastronómica, organizada por la Asociación Cultural el Olivo, comenzará a las 12.30 horas con una misa castellana, tras lo que los actos tendrán lugar en la plaza Mayor de la localidad con la entrega del Puchero de Honor.

Posteriormente, se realizarán las desgustaciones de cocina tradicional de puchero, con varios guisos y postres caseros y puchero de barro a 14 euros, pero con la posibilidad de degustar los platos y postres individuales.

Asimismo, se celebrará mercadillo solidario a favor de la lucha contra el cáncer, según ha informado la Asociación Cultual El Olivo en un comunicado recogido por Europa Press.

La entidad organizadora ha invitado a participar en esta jornada, que se desarrolla con el apoyo del Ayuntamiento de Olivares de Duero, la Diputación de Valladolid, varias bodegas, patrocinadores y establecimientos locales, así como vecinos del municipio.