Del Olmo acusa a Puente de "mentir" en su comparecencia e incide en que debe dimitir si no da explicaciones

La presidenta del PP reconoce que el alcalde informó a los grupos del contrato pero no escuchó que el empresario fuera su "amigo"

VALLADOLID, 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Valladolid, Pilar del Olmo, ha asegurado este miércoles que el alcalde, Óscar Puente, ha "mentido" al decir que informó a los grupos políticos el pasado mes de abril de que se iba a firmar un contrato con un "amigo" suyo, con el que meses después pasó un fin de semana en yate en Ibiza, según ha informado el medio digital OKDiario.

La concejal vallisoletana, a la que el regidor socialista ha acusado este miércoles de ser una persona "sin principios y sin escrúpulos", ha convocado una rueda de prensa poco más de una hora después en la que ha dado su opinión sobre esta polémica.

Del Olmo ha recordado que en su intervención en el Pleno de este martes sobre el asunto "solamente" pidió explicaciones al alcalde sobre la información y señaló que, de lo contrario, debía dimitir.

Tras las declaraciones de Puente a los medios de comunicación esta misma mañana, la presidenta del Grupo del PP ha considerado que "sigue sin dar explicaciones" y sobre todo "sigue sin explicar quien ha pagado sus vacaciones en un yate en Ibiza", por lo que ha apuntado que el PP quiere "agotar todas las vías políticas" para que el regidor dé explicaciones, algo que considera que merecen los vallisoletanos y ha incidido en que, si no lo hace, "tiene que dimitir".

La concejal ha acusado a Puente de "mentir" al decir este miércoles a los medios de comunicación que en su día informó a los grupos municipales de que iba a firmar un contrato de suministro de material sanitario con la empresa de un "amigo" --el alcalde no ha dicho expresamente la palabra "amigo", le ha definido como "conocido" y ha apuntado que informó sobre su "relación personal" con él--.

"En ningún momento nos habló de sus amistades, porque no le gusta hablar de su vida privada, nos dijo que conocía a un empresario vasco que le iba a proporcionar mascarillas", ha precisado Del Olmo, que ha ironizado con que "una cosa es que dijera que le conocía pero no dijo que le iba a invitar a un yate y no dijo que fuera su amigo".

Posteriormente, al ser preguntada por los medios de comunicación sobre una nota de prensa en la que el portavoz de Ciudadanos, Martín Fernández Antolín, apunta que Puente sí que habló de que el empresario era "un amigo", Del Olmo ha matizado que no escuchó que lo dijera y que no lo recuerda, si bien ha insistido en afirmar que "es mentira" que informara de su amistad con el empresario.

"INCUMPLE EL CÓDIGO ÉTICO Y BORDEA EL DELITO"

"Lo que está muy mal es que hoy todavía seguimos sin saber si el empresario le ha pagado las vacaciones o no, porque él no lo ha negado. Si es así, incumple el código ético y bordea el delito", ha añadido la concejal 'popular', que considera que si el regidor "no tenía nada que ocultar" podría haber contestado este martes en el Pleno y no estar "un día en el rincón de pensar" antes de hablar con los medios.

Sin embargo, ha lamentado que ella solo le pidió explicaciones y no le insultó ni le faltó al respeto, algo que considera que Puente sí que ha hecho con ella en las declaraciones de este miércoles.