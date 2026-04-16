La ONCE dedicará su cupón del 22 de abril al 575 aniversario del nacimiento de Isabel la Católica

Carlos García González, presidente de la Diputación de Ávila, Ismael Pérez Blanco, delegado ONCE en Castilla y León, y Jesús del Campo Espinosa, alcalde de Madrigal de las Altas Torres, presentan el cupón del 22 de abril - ONCE

ÁVILA, 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

El 575 aniversario nacimiento Isabel la Católica se convertirá en el motivo del cupón de la ONCE de próximo miércoles día 22 de abril, que tendrá una tirada de cinco millones de boletos para difundir su figura por todo el país.

La presentación del cupón se ha celebrado este jueves en un acto en la sede de la Diputación de Ávila en el que ha participado el presidente de la institución provincial, Carlos García González; el delegado de la ONCE en Castilla y León, Ismael Pérez Blanco, y el alcalde de Madrigal de las Altas Torres, Jesús del Campo Espinosa, quien han estado acompañados por el director de ONCE en Ávila, Rodrigo Gonzalo, y el diputado de Cultura, Javier González.

Hija del rey Juan II de Castilla y de su segunda esposa, Isabel de Avís, nace en la localidad abulense de Madrigal de las Altas Torres, el 22 de abril de 1451, donde permanece hasta los 3-4 años.

Su padre fallece dos años después, y en su testamento, Isabel ocupaba el tercer lugar en la sucesión, tras sus hermanos Enrique IV y Alfonso y vivió sus primeros años en Arévalo, donde fue educada.

La Infanta Isabel y su hermano Alfonso abandonaron esta localidad para instalarse en la corte de su hermanastro, el rey Enrique IV, enfrentado a una parte de la nobleza castellana, se firma el 'Pacto de los Toros de Guisando', según el cual, la hija del monarca, Juana, apodada La Beltraneja, cuya legitimidad era objeto de disputa, fue despojada de sus derechos sucesorios en favor de la Infanta Isabel, reconocida como heredera de la Corona de Castilla.

Isabel I se proclamó Reina propietaria de Castilla en Segovia el 13 de diciembre de 1474, tras la muerte de su hermanastro Enrique IV. Su principal fue consolidar su posición en Castilla frente a las pretensiones a la Corona de Juana La Beltraneja, que contaba con el apoyo de Alfonso V de Portugal y de algunas ciudades y nobles castellanos.

Isabel La Católica falleció en Medina del Campo el 26 de noviembre de 1504. Sus restos reposan junto a los de Fernando El Católico en la Capilla Real aneja a la Catedral de Granada.

El Cupón Diario de la ONCE pone en juego un premio de 500.000 euros al número más la serie y 49 premios de 35.000 euros a las cinco cifras del número premiado.

Además, 450 premios de 250 euros a las cuatro primeras cifras y otros 450 premios a las cuatro últimas; 9.000 premios de 25 euros en el caso de tres últimas o tres primeras, y lo mismo para las dos primeras y últimas (seis euros) y reintegro de 2 euros a la primera o la última cifra del número premiado.

Los cupones de la ONCE se comercializan por los más de 21.000 vendedores y vendedoras de la Organización y se pueden adquirir desde www.juegosonce.es y en establecimientos colaboradores autorizados.