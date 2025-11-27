Once identificados por estafar a un vecino de Valladolid 13.400 euros tras suplantar a una empleada de Google

Archivo - Sucesos.- Dos detenidos en Valladolid por amenazas graves a un hombre que les recriminó que vigilaran a dos menores - POLICÍA NACIONAL VALLADOLID - Archivo

VALLADOLID 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de la Policía Nacional han identificado a once personas por estafar más de 13.400 euros a un vecino de Valladolid tras hacerse pasar por una empleada de Google y prometerle beneficios económicos por dar "me gusta" a vídeos en redes sociales y realizar inversiones.

Los hechos fueron denunciados por un ciudadano en la Comisaría Provincial de Valladolid en noviembre de 2024, cuando relató que había sido captado en una red social por una mujer que se hizo pasar por empleada de Google.

Dicha mujer le prometió beneficios económicos si daba "me gusta" a determinados vídeos y, cuando la víctima accedió, recibió unas transferencias económicas a su favor con las cuales los delincuentes se ganaron la confianza del hombre.

Posteriormente, le indicaron que si quería mayores beneficios económicos debía realizar inversiones en bolsa, y al consentir la víctima, lo introdujeron en un grupo de Telegram con otros usuarios.

La víctima realizó varias inversiones y los delincuentes le indicaban, cada vez que quería recuperar los beneficios, que tenía que realizar transferencias por importes cada vez mayores.

El hombre siguió las indicaciones de los delincuentes y realizó numerosas transferencias hasta ser consciente de que había sido víctima de una estafa. En total había transferido 13.418,75 euros, los cuales no pudo recuperar.

Los investigadores de la Policía Nacional destinados en el Grupo de Delincuencia Económica y Fiscal de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Valladolid iniciaron las investigaciones tendentes a identificar a los estafadores.

La Policía ha apuntado que las pesquisas policiales en este tipo de estafas se topan con grandes dificultades a la hora de seguir la trazabilidad de las operaciones bancarias, ya que los delincuentes se valen de "mulas" para blanquear el dinero así como de cuentas bancarias en paraísos fiscales. Estas dificultades dilatan en gran medida la labor de averiguación de los agentes.

La investigación ha concluido el pasado día 25 de noviembre con la identificación de 11 personas destinatarias de las transferencias de la víctima, residentes en distintas ciudades de España, de las cuales se ha dado cuenta a la autoridad judicial para determinar su autoría en la estafa esclarecida.