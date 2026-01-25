Once quitanieves de la Diputación de Ávila tratan 540 km de carreteras con 56,3 toneladas de fundentes

Quitanieves del operativo de vialidad invernal de la Diputación de Ávila. - DIPUTACIÓN ÁVILA

ÁVILA, 25 Ene. (EUROPA PRESS) -

Once quitanieves de la Diputación de Ávila han tratado este domingo 540 kilómetros de 70 carreteras con 56,3 toneladas de fundentes frente a las nevadas provocadas por la borrasca 'Ingrid' en la provincia.

Así, el operativo de vialidad invernal de la Diputación de Ávila ha dejado transitables todas las carreteras de la red provincial tratadas este domingo, incluidos los accesos a Villanueva del Campillo y Vadillo de la Sierra, de las carreteras AV-P-636 y AV-P-637, ambas en Zona I, que han registrado importantes acumulaciones de nieve y hielo durante el fin de semana.

En concreto, en la zona I (La Moraña y Sierra de Ávila) se han revisado 75 kilómetros de 16 carreteras y esparcido 7,3 toneladas de sal, mientras que la zona II (centro, Piedrahíta-Barco-Gredos y Valle del Tiétar) ha recibido 49 toneladas de fundentes, a lo largo de 465 kilómetros de 54 vías, según ha informado la institución provincial en un comunicado.

En las próximas horas, la nieve y el hielo van a dar paso a las lluvias, de manera que la Agencia Estatal de Meteorología tiene previsto activar su aviso amarillo a partir de las 21.00 horas de este lunes, 26 de enero, por precipitaciones de 40 litros por metro cuadrado en doce horas en el Sistema Central de Ávila, una intensidad de lluvia que llegará a los 60 litros por metro cuadrado en doce horas en el Valle del Tiétar, aunque en esa zona de la provincia el aviso se activará antes, a las 15.00 horas del lunes.