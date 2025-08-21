Once restaurantes ofrecerán menús 'Kilómetro 0' coningredientes de Alimentos de Segovia

Archivo - El presidente de la Diputación, Miguel Ángel de Vicente, y la diputada Magdalanea Rodríguez, en la inauguración de 'Menús Kilómetro 0' Del año 2024. - DIPUTACIÓN DE SEGOVIA - Archivo

SEGOVIA 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

Once restaurantes socios de la marca Alimentos de Segovia elaborarán durante los próximos doce meses un 'Menú Kilómetro 0', con productos locales como ingredientes principales en el marco de la convocatoria de ayudas de la Diputación, dotada con 20.000 euros.

La institución provincial repite la iniciativa del 2024, con la aprobación de esta línea de apoyo dirigida a restaurantes inscritos en su marca agroalimentaria, que recibirán 2.000 euros cada uno.

Los beneficiarios son De Casa (Riaza), Vamos a Beer (Guadalix de la Sierra, Madrid), Cañada Real (Prádena), Vacceos (Coca), La Brasería de Cuéllar y Hostal Mesón San Francisco (Cuéllar), Lobiche (Navafría), Asador Los Chicos (Villaverde de Íscar), La Bonita de Martincano (Martincano) y, en la capital, José María y Zibá.

Diez de los negocios se encuentran en distintos puntos de la provincia, lo que garantiza que los menús puedan conocerse en todo el territorio, mientras que el establecimiento ubicado en la comunidad de Madrid, en la Sierra de Guadarrama, promocionado por empresarios segovianos, contribuirá a dar a conocer la marca al otro lado de la sierra.

La diputada de Promoción Provincial y Desarrollo Rural Sostenible, Magdalena Rodríguez, ha subrayado, en este contexto, que "gastronomía, territorio y economía local pueden ir de la mano".

Para Rodríguez, cuando un restaurante incluye productos de 'Alimentos de Segovia' como ingredientes principales del menú, "contribuye a fortalecer a nuestros productores, preservar nuestra identidad culinaria y ofrecer al cliente una experiencia única de sabor y calidad".