Las OPAs iniciarán el 20 de mayo en Valladolid un nuevo calendario de protestas por falta de rentabilidad en el sector

Imagen de archivo de una manifestación del sector agrario por las calles de Valladolid - ASAJA

VALLADOLID 4 May. (EUROPA PRESS) -

Las organizaciones profesionales agrarias con representación en Castilla y León, Asaja, UCCL y la Alianza UPA-COAG, han acordado la convocatoria de nuevos actos reivindicativos en unidad de acción que comenzarán el miércoles 20 de mayo en Valladolid en protesta por el hundimiento de la rentabilidad del sector que está llevando a pérdidas a muchos de los subsectores, en particular los cereales y al resto de cultivos herbáceos.

Los convocantes reclamarán medidas políticas, arancelarias y fiscales para que bajen los costes de los insumos y para que repunten los precios de los productos, "al menos hasta cubrir los costes de producción, tal como fija y obliga la Ley de la Cadena Alimentaria".

Las organizaciones agrarias exigirán ayudas económicas "más allá de las ya aprobadas" hasta que los mercados alcancen un equilibrio más justo y mientras sigan distorsionados por los grandes conflictos bélicos y recuerdan que, aunque las del Estado "nacieron escasas y ahora se han quedado todavía más cortas", la Unión Europea y la Junta de Castilla y León "ni siquiera se han acordado de los agricultores y ganaderos".

Además, el sector reclamará que se cumpla al menos con los mínimos que establece el Marco Temporal de Ayudas Estatales para la Crisis de Oriente Medio (METSAF), aprobado el pasado 29 de abril por la Comisión Europea, que establece que se pueda compensar vía ayudas hasta el 75 por ciento del coste adicional en el que, hasta finales de año, incurran los agricultores y ganaderos por el sobre coste de fertilizantes y carburantes.

Los convocantes aseguran que ante una situación bélica con dos frentes abiertos, Oriente Medio y Rusia-Ucrania, la situación del campo empeora cada día, "al no repuntar las cotizaciones de los productos agrarios, mientras que siguen alcanzando récords los precios de los insumos, en particular de los carburantes y los fertilizantes".

Y explican que el sector lácteo, que atravesaba una situación "coyunturalmente más equilibrada", se ha visto obligado "por la imposición de la parte compradora" a firmar contratos por tres meses con una caída del precio del 14 por ciento, un nuevo marco que ha frenado las inversiones, está provocando el abandono de granjas y ha llevado a una reducción de la producción de leche a través de la disminución de los censos.

A este problema suman el que sufre toda la ganadería por las consecuencias económicas de enfermedades animales cuyo control no está en manos del sector, y el "estado de alerta permanente y de desconfianza" que vive el campo ante las consecuencias que puede tener para el sector la entrada en vigor de acuerdos internacionales, como es el caso de Mercosur y otros que están en camino.