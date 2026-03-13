Opas retoman las movilizaciones en Valladolid para exigir "respuestas claras" contra la "especulación" del gasóleo

VALLADOLID, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las organizaciones profesionales agrarias ASAJA, UCCL y la Alianza UPA-COAG han convocado una nueva movilización contra la "especulación" con el precio del gasóleo agrícola y de los fertilizantes el próximo miércoles 18 de marzo en Valladolid.

Esta movilización conjunta de agricultores y ganaderos de Castilla y León constituye el segundo acto de protesta tras el acto que tuvo lugar el pasado martes ante el centro logístico de hidrocarburos de Exolum en Santovenia de Pisuerga.

Los líderes de las Opas han advertido de que las medidas de presión "no cesarán" hasta que se consigan respuestas "claras" por parte del Gobierno con el objetivo de frenar el incremento de los precios de los insumos.

El sector agrario señala que la actual subida de costes "carece de razones" que la justifiquen puesto que los operadores del mercado trabajan "con contratos a plazo y existencias con fecha de compra anterior" al inicio del conflicto en Oriente Medio.

Las organizaciones califican la situación de "afán especulativo" por parte de los operadores para obtener "beneficio del escenario de incertidumbre" en una época en la que el campo requiere "una máxima demanda de estos factores de producción".

Ante esta coyuntura, ASAJA, UCCL y la Alianza UPA-COAG reclaman que el Gobierno central apruebe "mecanismos de defensa de los profesionales del campo y establezca medidas que palíen las pérdidas económicas de las explotaciones agrarias y ganaderas".

La protesta comenzará en la Delegación del Gobierno a las 12.00 horas, punto desde el cual la marcha partirá hacia la sede de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural con el acompañamiento simbólico de cuatro tractores.

Al término de la marcha, los convocantes entregarán un escrito con sus demandas al delegado del Gobierno y a la consejera de Agricultura para que los responsables de las organizaciones atiendan después a los medios de comunicación.