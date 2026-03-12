Operación conjunta de Policía y Guardia Civil en varios puntos de Valladolid, que continúa abierta

VALLADOLID, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

El subdelegado del Gobierno en Valladolid, Jacinto Canales, ha asegurado este jueves que hay una operación "abierta" llevada de manera coordinada por la Policía Nacional y la Guardia Civil que se lleva a cabo en Valladolid capital, Laguna de Duero y en "más puntos de la provincia".

Así lo ha señalado Canales al ser preguntado sobre las informaciones recogidas en la prensa local que indican que en la jornada de este miércoles se produjeron dos detenciones en el barrio vallisoletano de Pajarillos, y también con registros en dicha zona así como en una finca ubicada en el término municipal de Laguna de Duero.

Ante dichas informaciones, el subdelegado del Gobierno ha optado por "preservar el objetivo de la operación" y "no dar detalles" que puedan "dar pistas a los malhechores".

La operación, ha explicado, "continúa abierta y las diligencias se han declarado secretas". Eso sí, ha añadido que no sólo se lleva a cabo en la capital y Laguna, sino "en más puntos de la provincia".