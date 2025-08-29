El operativo ataja reactivaciones en dos de las tres zonas activas del incendio de Porto (Zamora)

Un helicóptero colabora en las labores de extinción del fuego en Ribadelago, Zamora. - Paloma V. Escarpa

ZAMORA, 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

El operativo desplegado en el incendio de Porto, en Índice de Gravedad Potencial (IGR) 2, han atajado esta noche reactivaciones en dos de las tres zonas afectadas por las llamas.

Según informa el jefe del Servicio de Incendios de la Junta, Ángel Sánchez, en el Valle del Tera "no ha habido ningún tipo de reactivación" y se han realizado labores de vigilancia, mientras que en la zona de la "cuerda contra León", en la zona de la Barrosa, se ha reactivado un foco, sobre las 7.00 horas que se está "atajando" y no parece "complicado" que se pueda "coger a tiempo".

Por último, en la zona de La Baña y Losadilla se han acometido labores de vigilancia "con algún pequeño punto caliente" que se ha sofocado "con cierta rapidez".