El operativo en Candelario (Salamanca) utilizará más de una veintena de medios aéreos para sofocar el incendio

SALAMANCA 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

El operativo de INFOCAL desplazado a la zona de Candelario, en Salamanca, hasta donde ha llegado el incendio originado en la localidad cacereña de Jarilla, utilizará más de una veintena de medios aéreos para sofocar el fuego que el pasado lunes llegó a la provincia salmantina.

Desde INFOCAL están en contacto permanente con Infoex de Extremadura para coordinar las labores de extinción. Gracias al trabajo desplegado y el cambio en las condiciones meteorológicas, con más humedad y temperaturas más bajas, las previsiones no son muy desfavorables.

El fuego, como han indicado desde INFOCAL, ha pasado a Candelario, aunque no está claro en qué medida, ya que las fronteras físicas en la zona no son sencillas de establecer. Según la plataforma web Inforcyl, el incendio de Candelario se mantiene en la mañana de este miércoles en IGR 1 con dos técnicos asignados en estos momentos y nueve agentes medioambientales, además de cuatro cuadrillas terrestres, una autobomba, dos bulldozer y dos cuadrillas helitransportadas. Además, se encuentran actualmente dos helicópteros en la zona.

El incendio forestal declarado en Jarilla, en la provincia de Cáceres, ha arrasado al menos 15.600 hectáreas hasta este miércoles 20 de agosto, por lo que se considera el mayor incendio de Extremadura, por encima del de Valencia de Alcántara en 2003, que arrasó más de 13.000 hectáreas; el de VilluercasÍbores de 2005, que quemó más de 12.000, o el de Las Hurdes y Sierra de Gata de 2023, que acabó con casi 11.000 hectáreas.