El operativo del incendio de Porto (Zamora) trabaja con 250 efectivos centrado en actuar en "zonas calientes"

Un helicóptero colabora en las labores de extinción, a 20 de agosto de 2025, en Sanabria, Zamora, Castilla y León (España). - Paloma V. Escarpa

ZAMORA 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

El operativo del incendio de Porto (Zamora) trabaja con 250 efectivos y centrado en actuar en las "zonas calientes", al y como ha apuntado su su responsable, Manuel Moreno, quien ha añadido que el equipo funciona con 14 medios aéreos para combatir las llamas que han puesto en jaque al entorno del Parque Natural del Lago de Sanabria.

En estos momentos, esas zonas calientes se concentran en el término de San Ciprián y de los Cañones del Tera, mientras que en la zona de Ribadelago se actúa para evitar que el fuego pase a la ladera sur del río Cárdena. La expectativa es que la meteorología favorezca en las próximas horas y se pueda seguir avanzando.

Por el momento, la estrategia está combinando "ataque directo y fuego técnico" en un incendio en el que todavía "quedan muchas horas por delante para hablar de estabilizar".

Aún así, las notas positivas siguen siendo la ausencia de afectación para las personas y el freno en el avance de las llamas hacia las casas. La protección de los pueblos está funcionando, por lo que si la tarde avanza de forma favorable cabría la posibilidad de estudiar algunos realojos. "Lo iremos valorando", ha apuntdo Moreno.