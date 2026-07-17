La oposición acusa a Vázquez de crear una 'macroconsejería' que conduce a un modelo sanitario de los 80

VALLADOLID, 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los grupos parlamentarios de la oposición en las Cortes de Castilla y León, PSCyL y Por Ávila, han expresado su absoluto rechazo al programa de Sanidad expuesto por su titular para los próximos cuatro años, tras denunciar que la 'macroconsería' creada conduce a un modelo sanitario de los 80 en el que los Servicios Sociales quedan subordinados y convertidos en un mero "apéndice asistencial".

Tanto la portavoz del PSCyL, Virginia Jiménez, como el representante de Por Ávila, Pedro Pascual, califican la comparecencia del consejero de "propaganda orientada a encubrir las graves deficiencias estructurales de la comunidad" y han coincidido en afearle que intente vender una planificación a futuro en lugar de rendir cuentas por la "saturación de la atención primaria, las listas de espera quirúrgicas y la preocupante carencia de profesionales sanitarios".

La oposición ha recriminado que las medidas urgentes planteadas por la Junta de Castilla y León llegan con años de retraso y demuestran una falta de ambición que posterga soluciones críticas hasta finales de la década.

"Viene a vender futuro para intentar tapar el pasado. Ha hablado de planes, de compromisos, de nuevas medidas, pero hay algo que no puedo olvidar. Es que usted no acaba de llegar. Lleva años dirigiendo la sanidad en Castilla y León", le ha recordado la portavoz socialista.

Jiménez, en declaraciones recogidas por Europa Press, ha pedido al consejero responsabilizarse de manera inmediata por una "atención primaria tensionada, el deficiente transporte sanitario, los hospitales comarcales con dificultades y las más de 197.000 personas que engrosan las listas para una primera consulta externa hospitalaria".

Asimismo, la representante del PSCyL ha expresado su profunda preocupación por la conversión de Sanidad en una "macroconsejería" que absorbe el área de Bienestar Social, una estructura que, a su juicio, responde exclusivamente a la necesidad de blindar el pacto de gobierno entre el Partido Popular y Vox.

"Esto no parece una estructura pensada para solucionar los problemas de la gente, más bien parece pensada para encajar el pacto entre PP y Vox y de paso para sostener políticamente a Mañueco el desaparecido", ha criticado Jiménez, quien ha alertado sobre el riesgo de diluir la gestión de las residencias, la dependencia, la discapacidad y la atención a mayores.

La parlamentaria socialista ha incidido en que las promesas de solucionar la fidelización de los médicos internos residentes (MIR) o la salud mental para los años 2027 ó 2028 constituyen "una confesión por escrito de todos los incumplimientos acumulados del Partido Popular".

Del mismo modo, ha tachado de especialmente grave el silencio del consejero en torno a la interrupción voluntaria del embarazo, capítulo en el ha exigido que esta prestación sanitaria legal se garantice con dignidad y seguridad en todos los hospitales públicos de referencia de la comunidad.

Por su parte, el procurador de Por Ávila, Pedro Pascual, pese a reconocer que la gestión en la Comunidad resulta sumamente compleja debido a que se trata de la comunidad autónoma más extensa del país, afectada por la dispersión geográfica, el envejecimiento poblacional y la afluencia de pacientes desplazados en los meses de verano, ha recalcado que estas dificultades demográficas "se conocen de toda la vida y no justifican la falta de previsión ni la presentación de un documento de intenciones excesivamente general e insuficiente".

Por eso, denuncia que los problemas para encontrar profesionales sanitarios ya no pueden considerarse una circunstancia excepcional, "sino un problema estructural", al tiempo que ha urgido a la Consejería de Sanidad a abandonar las políticas de "parches" y a diseñar una planificación que asegure el derecho de la ciudadanía a recibir atención médica en condiciones de estricta igualdad territorial.

El representante de Por Ávila ha centrado sus reclamaciones en las carencias específicas que sufre su provincia y ha afeado al consejero la ausencia de concreción respecto a proyectos largamente paralizados en la zona periférica de la comunidad.

UN NUEVO HOSPITAL PARA ÁVILA

Pascual ha exigido la inmediata dotación del centro de salud de Las Hervencias y de su base de emergencias, tras recordar que se trata de una de las dos únicas zonas básicas de toda la autonomía que carece de instalaciones propias y que la base provisional acumula veinte años de espera.

Además de reclamar mejoras en el servicio de urgencias del complejo asistencial de Ávila y la agilización del hospital de día oncohematológico, el parlamentario ha planteado la necesidad de valorar la construcción de un nuevo hospital provincial debido a la obsolescencia del edificio actual, que cuenta con cincuenta años de antigüedad.

Pascual ha concluido su intervención con una dura advertencia sobre la desigualdad en la asistencia médica que padecen los abulenses frente a los ciudadanos de la capital regional, al sentenciar de forma rotunda: "Siempre he dicho que si me da un infarto aquí en Valladolid tengo más posibilidades de sobrevivir que si me da en Ávila".

Por su parte, los portavoces del PP y Vox, José María Eiros y María Mateo, respectivamente, han aplaudido la nueva política sanitaria anunciada y han coincidido al destacar que el sistema debe enfocarse de manera directa en la atención y la calidad de vida de los ciudadanos de la comunidad.

En este sentido, Eiros ha enumerado tres aspectos fundamentales de la comparecencia de Vázquez, resaltando en primer lugar sus "reiteradas llamadas al diálogo y a la escucha" dentro de un sector que une a la sociedad. Asimismo, ha valorado el plan de 12 acciones estratégicas pormenorizadas, el cual asume el gasto de casi la mitad del presupuesto que la Junta de Castilla y León va a destinar a la legislatura.

Por su parte, María Mateo ha trasladado que el acuerdo de gobierno en materia sanitaria es muy positivo para los ciudadanos y "pone el foco en lo importante, el paciente", a la vez que ha incidido en que, ante la dispersión geográfica y el envejecimiento de la población en la comunidad, resulta indispensable garantizar que el sistema funcione sobre el terreno.

Desde Vox han distinguido especialmente tres medidas estratégicas: la reducción de las listas de espera, el desarrollo de la Ley de Puestos de Difícil Cobertura y la creación de un estatuto médico propio.

Mateo ha enfatizado en la necesidad de ofrecer incentivos adecuados para cubrir las plazas sanitarias en las zonas más aisladas y evitar que existan ciudadanos de primera y de segunda según su código postal.

Además, ha aprovechado para mostrar su firme rechazo al estatuto marco del Gobierno de España por considerar que distorsiona la gestión con criterios ideológicos.

Por eso, ha señalado que la gestión impulsada en Castilla y León pretende servir de contrapeso a la política sanitaria del Gobierno central, la cual ha calificado de "nefasta debido a la coexistencia de 17 sistemas que funcionan a distinta velocidad".