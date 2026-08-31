La oposición y las asociaciones ven insuficientes las explicaciones sobre el protocolo de vivienda en Valladolid

VALLADOLID 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los grupos municipales de PSOE y VTLP, además de "todas" las organizaciones de mujeres y feministas de la ciudad que forman parte del Consejo de la Mujer consideran insuficientes o negativas las explicaciones dadas por el equipo de Gobierno este lunes en dicho órgano tras la polémica por la sustitución del término "violencia de género" por "violencia doméstica" en el baremo de prioridades para la asignación de viviendas sociales en el protocolo de la entidad municipal VIVA.

Después de la reunión que ha durado aproximadamente dos horas, tanto PSOE como VTLP han manifestado una valoración crítica de las explicaciones del equipo de Gobierno, del que han participado en la reunión varios concejales tanto de PP como de Vox, encabezados por el responsable de Personas Mayores, Familia y Servicios Sociales, Rodrigo Nieto.

Tanto los grupos de la oposición como "todas" las entidades feministas han apoyado las cuatro reclamaciones consensuadas y dirigidas al equipo de Gobierno, como el rechazo a la supresión de "violencia de género" en el protocolo, la restitución del concepto o bien reflejar "violencia de género y/o doméstica", la elaboración de un informe jurídico y de perspectiva de género y el seguimiento semestral de la atención a víctimas de violencia de género en VIVA.

Según el comunicado del Grupo Municipal Socialista, el equipo de Gobierno "se ha negado a tenerlas en cuenta" si bien el concejal Rodrigo Nieto ha asegurado que estudiarán las aportaciones realizadas "y se tomarán las decisiones oportunas tras valorar oportunamente todas las cuestiones que se han puesto encima de la mesa".

Para la concejal socialista Rafaela Romero, "la sustitución del concepto de 'violencia de género' por el de 'violencia doméstica' no puede considerarse un simple cambio terminológico", pues mantiene, al igual que gran parte de las participantes en el Consejo, que "ambos conceptos no son equivalentes" ya que "la violencia de género identifica una violencia específica que sufren las mujeres por razón de género y que tiene una dimensión estructural".

La violencia doméstica, "en cambio, hace referencia fundamentalmente al ámbito familiar o de convivencia y engloba realidades diferentes", ha añadido.

Por su parte, la portavoz de VTLP, Rocío Anguita, ha destacado que en el Consejo "ha quedado patente" que todas las organizaciones estaban de acuerdo en esas reclamaciones y en su caso ha aseverado que los representantes del equipo de Gobierno, durante la reunión, "han estado impidiendo que la votación se produjera y que la voz mayoritaria del Consejo de las Mujeres" se estableciera "de forma explícita".

Finalmente, ha apuntado que ahora espera a ver "qué hace" el equipo de Gobierno con el resultado de la votación, pero ha dado por hecho que "no hay un compromiso del equipo de gobierno por este cambio" en el texto del protocolo.

Además, la portavoz de VTLP ha explicado que la reunión "ha terminado" cuando el equipo de Gobierno ha "querido hablar" de los fondos que llegan del Pacto de Estado contra la Violencia de Género por parte del Ministerio de Igualdad y reclamar que se incrementen después de varios años de descenso en la aportación.

"Si no creen en la violencia de género no tiene ningún sentido hablar de pedir más fondos al Pacto de Estado contra la violencia de género", ha aseverado Anguita.

La concejal ha advertido de que "ésta es la primera piedra que está poniendo este equipo de Gobierno en contra de las políticas de igualdad y en contra de las políticas que reconocen la violencia de género como una violencia específica contra las mujeres con una ley y un ordenamiento jurídico específico".

Así, se ha preguntado "hasta dónde quiere llegar el equipo de gobierno apretado por la extrema derecha, en este caso claramente" ya que interpreta que "van juntos de la mano".

Por otro lado, el Grupo Municipal Socialista ha recordado que está pendiente la fecha del Consejo de Administración de la Sociedad Municipal de Suelo y Vivienda de Valladolid (VIVA), solicitada por el Grupo Municipal Socialista el pasado lunes 24, para tratar también la modificación del protocolo.

LA COORDINADORA RECHAZA LAS EXPLICACIONES

Por su parte, la Coordinadora de Mujeres ha lamentado, tras la reunión que parece que el equipo de Gobierno "no tienen ninguna intención" de modificar el protocolo para incluir el concepto de violencia de género, y ha censurado las explicaciones dadas para justificar la eliminación de este término del documento.

Según ha detallado la portavoz de la Coordinadora de Mujeres, Yolanda Martín, el equipo de Gobierno ha dicho que esto se ha hecho para "dar mayor agilidad en los plazos" y para que el texto no sea "más farragoso", así como ha defendido que la violencia de género ya estaría "dentro" de lo que se contempla como violencia doméstica en el texto.

"No lo entendemos", ha aseverado al respecto Martín, quien ha subrayado que se trata de conceptos diferentes y ha insistido en que se debe incluir concretamente el término violencia de género, como han demandado por "unanimidad" las entidades representadas en el Consejo de las Mujeres.

De este modo, ha recordado que el Consejo de las Mujeres es un órgano asesor en el que hoy todas las entidades han votado a favor de incluir el concepto de violencia de género, por lo que considera que se debería tener en cuenta y hacer el cambio. "Si no se nos va tener en cuenta, ¿de qué sirve en realidad el Consejo?", ha cuestionado.

Por último, ha aclarado que gran parte de las entidades del Consejo se han levantado de la mesa cuando tocaba votar una propuesta para pedir más recursos al Gobierno de España para la lucha contra la violencia machista al no estar de acuerdo en que esta votación si se propiciara por parte del equipo de Gobierno cuando, por otro lado, se han puesto dificultades para realizar la votación impulsada por las asociaciones sobre el cambio del protocolo de VIVA.

"Ellos quieren invisibilizar la violencia de género (al no incluir el término en el protocolo) y la niegan, pero sí quieren hacer una votación para pedir dinero al Estado. Es una tomadura de pelo", ha concluido la portavoz de la Coordinadora de Mujeres.