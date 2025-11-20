La oposición frena el presupuesto de CyL tras prosperar por primera vez unas enmiendas a la totalidad

VALLADOLID 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los grupos en la oposición en las Cortes de Castilla y León han frenado el proyecto de ley de presupuestos de la Comunidad para 2026 tras prosperar las cuatro enmiendas a la totalidad presentadas por los grupos Socialista, Vox, UPL-Soria ¡Ya! y Unidas Podemos y Francisco Igea, por el Grupo Mixto que se han votado en bloque.

Los 47 votos de los enmendantes han impedido avanzar en la tramitación del proyecto de ley de presupuestos de la Comunidad registrado por la Junta que sólo ha contado con el respaldo de los 31 procuradores del PP y los dos procuradores no adscritos --Javier Teira Lafuente y Ana Rosa Hernando, ex diputados de Vox-- mientras que el procurador de Por Ávila, Pedro Pascual Muñoz, se ha abstenido.

Es la primera vez en la historia de la Comunidad que se paraliza de la tramitación de las cuentas y, en este caso, la devolución del proyecto Presupuesto de 2026 aboca a la Junta a prorrogar unas cuentas vigentes de 2024.

