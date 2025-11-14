La oposición tilda el presupuesto en Industria de "nueces podridas" y "humo"

VALLADOLID 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los grupos de la oposición en las Cortes de Castilla y León ha criticado las cuentas de la Consejería de Industria, Comercio y Empleo para 2026 al considerar que el mismo no ofrece otra cosa que "humo" y "castañas", en alusión este último calificativo a la campaña de 'más nueces y menos ruido" del PP en la Comunidad.

El portavoz de Empleo del Grupo Parlamentario Socialista, Javier Campos, ha lamentado que las cuentas no se hayan consultado con los agentes sociales y económicos y estén "trufadas" de irregularidades, al tiempo que ha lamentado que la Junta esté gobernada por Feijoó, "no por el triste Mañueco", por haber forzado a este último a presentar el Presupuesto General de la Comunidad para confrontarlo con Pedro Sánchez.

Así lo ha señalado Campos tras escuchar a la consejera Leticia García en la última de las comparecencias de los consejeros para explicar el proyecto de presupuestos de la Comunidad para el año 2026, una semana en la que el socialista ha recordado que el PSOE ha tenido la oportunidad de "desenmascarar" las cuentas de Mañueco, que "no son más que humo de cara a las elecciones de marzo, porque cuando uno no puede mostrar gestión y eficiencia, tiene que usar la mentira y el engaño para seguir huyendo hacia adelante".

Asimismo, ha considerado "demoledor" lo que le importa a la Junta este departamento que, primero estuvo en manos de Ciudadanos y, luego, de Vox en un área fundamental para que los castellanos y leoneses lleven a cabo su proyecto vital.

"La ausencia de proyecto del PP es la responsable de la sangrante pérdida de población de nuestra comunidad, más de 200.000 personas desde que es estableció el estatuto y es responsable del éxodo masivo y constante de jóvenes por falta de oportunidades laborales adecuadas, 4000 ya este año", ha remarcado.

Una gestión la de la Junta que "con su falta de proyecto, de ilusión, de fuerza e interés" impide hasta gastar lo que el Gobierno de España envía para la mejora de Castilla y León y que ha cifrado en más de 2.000 millones perdidos.

Por eso, ha advertido de que Castilla y León necesita un cambio que impida la salida de jóvenes o que sea la comunidad con más pérdida de autónomos o que esté a la cola en la tasa de actividad o en la creación de empresas. "Castilla y León necesita otro tipo de políticas, otro tipo de proyectos y personas que quieran de verdad a esta Comunidad, necesita el ADN del PSCyL".

Por su parte, la portavoz de UPL-Soria Ya, Vannesa García, ha acusado fundamentalmente a la Consejería de Industria de no ejecutar lo presupuestado, y en tal sentido ha recordado que en 2024 no se ejecutó más de un 20% aprobado, unos 100 millones de euros, mientras que en 2023 fueron 166 los que quedaron sin gastar, "lo que denota la falta de política".

Ha lamentado la situación de Soria, con la pérdida de una treintena de empresas y 212 trabajadores este año, además de liderar el aumento del paro en la CCAA, registrar 4.000 desempleados, 1.100 más (37,9%) en el segundo trimestre y contar con una tasa de paro del 8,54, sin olvidar cómo se encuentra el tejido industrial en la comarca del Moncayo o la crisis en la capital de la factoría Losán.

Ha calificado también de grave la falta de inversión, capítulo en el que ha asegurado que la Consejería de Industria en 2024 dejó sin ejecutar el 40% y el 48% en 2023. "Presupuestan una cosa, pero luego el dinero se queda en el cajón. De los 269 millones totales, solo 7,9 se destinaron a inversión directa, el 3%, y gran parte de ellos sin provincializar, ha denunciado.

También en políticas de empleo, la parlamentaria ha criticado que en 2024 se presupuestaron 327 millones y solo se ejecutaron 257, dejando de gastar otros 70 millones, mientras que en materia de comercio ha recriminado el recorte de 5 a casi 3,2 millones en competitividad y en consumo se ha quejado de que tan solo se han presupuestado 4,6 millones, de ellos 130.000 para compañas de promoción.

Mientras tanto, García censura que el 80% del presupuesto se va a subvenciones y transferencias a otras entidades...y el propio Servicio Público de Empleo ha sufrido un recorte de 14 millones.

En su intervención, la procuradora de UPL-Soria Ya ha propuesto ubicar en esta provincia un centro público de control y ensayo de productos industriales, un laboratorio que evalúe la calidad y seguridad de los productos no industriales, como tiene ya Galicia, algo que en su opinión ayudaría a toda Castilla y León y supondría un ejemplo de "descentralización".

En la misma línea, el procurador del Grupo Mixto Francisco Igea considera que "tras el paso como Atila" por la Consejería de Industria del anterior titular, Mariano Veganzones, de Vox, resulta harto complicado hacer un seguimiento de lo ejecutado en 2024 pero, sin embargo, ha acusado a Leticia García de presentarse como la gran hacedora de los planes territoriales en vigor, cuando seis de ellos fueron puestos en marcha con anterioridad y tan solo uno, el de Tierra de Campos, puede atribuírselo a su mandato.

Igea ha discrepado también de que la Junta sea la que más política hace en favor del colectivo autónomo. "Con el señor Sánchez no sé, pero con Mañueco no quiere ser autónomo nadie...es una broma, tenemos las peores cifras de España", ha espetado el procurador del Grupo Mixto, quien ha recordado igualmente que el PIB de la Comunidad crece por debajo de la media.

Y de nuevo en alusión a la anterior entrada de Vox en esta consejería como "elefante en cacharrería", Igea tan sólo ha reconocido que Leticia García se ha afanado en "engrasar la máquina del Diálogo Social para que no chirríe".

SINDICATOS Y CEOE, LOS ÚNICOS BENEFICIADOS

La intervención de la consejera también ha sido fuertemente criticada por VOX, cuyo portavoz, Miguel Suárez, ha confrontado con la visión optimista que la consejera ha dibujado respecto del buen funcionamiento de la economía en Castilla y León. "Ese PP que quiere más nueces y menos ruido, lo único que da a sus ciudadanos son nueces podridas, castañas", tras enumerar distintos parámetros económicos a lo largo del presente año tanto en materia universitaria, precios de la vivienda, turismo rural, calidad de vida, pérdida de empleo autónomo.

"Estamos ante unos presupuestos que son una chapuza, traídos a trompicones, sin ley de medidas y empujados por Feijoó...", ha manifestado el parlamentario de Vox, para quien las únicas novedades de las cuentas de la consejera tan sólo benefician a los denominados sindicatos de clase y a la CEOE, "lo que viene a llamarse el Diálogo Social, que supone un chantaje a cambio de paz social".

La única valoración en clave positiva ha llegado por boca de la parlamentaria 'popular' Paloma Vallejo, quien ha enmarcado las cuentas en Industria, Comercio y Empleo en el marco de unos presupuestos que son los más altos de la historia de la Junta y que fundamentalmente ponen el acento en el colectivo de autónomos, azotado por la "incomprensible voracidad fiscal e impositiva del Gobierno de Pedro Sánchez y que supone que tengan que destinar entre un 45 y un 60 por ciento de su facturación a los costes fiscales y salariales".