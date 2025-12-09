La oposición ve a Mañueco "corresponsable" de la Eólica y le culpa de "callar" y "esconderse" ante la corrupción

VALLADOLID, 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

Todos los grupos de la oposición en las Cortes han coincidido en situar al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, en el epicentro de la Trama Eólica y le ven "corresponsable" de la misma al formar parte de la dirección del PP y del Consejo de Gobierno "de la mafia", como ha señalado la portavoz socialista, Patricia Gómez Urbán, quien, al igual que los portavoces de otros grupos, han culpado al presidente de "callar y esconderse". "Quien tolera la corrupción la fomenta", ha respaldado el portavoz de Soria ¡Ya!, Ángel Ceña.

La primera intervención tras la comparecencia del presidente de la Junta para dar cuenta de la Trama Eólica que ahora se juzga ha sido la de la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Patricia Gómez, quien ha lamentado que Mañueco "nunca" haya "asumido responsabilidades".

Gómez Urban ha aprovechado sus palabras para contraponer la ejecución de su partido ante casos de corrupción y el modelo de los 'populares'. "Nosotros no destruimos pruebas a martillazos, ni tampoco cerramos filas con los acusados por corrupción", ha defendido.

"No, señorías, afortunadamente no somos lo mismo, a pesar de lo que ustedes intentan siempre embarrar", ha insistido Gómez Urbán, quien ha insistido en que, pese a que el presidente pretenda insistir en estos casos no van con él, es "su corrupción".

En este punto de su discurso, la portavoz socialista ha reconocido la existencia de casos de corrupción "en todas la filas", aunque con "diferencias en la forma de afrontarlos". "Unos expulsamos cuando ni siquiera hay apertura de juicio oral, con tan solo denuncias que ni siquiera son judiciales, también les apartamos, asumimos responsabilidades y pedimos perdón", ha defendido.

Patricia Gómez ha subrayado que Mañueco tiene el "talento" de haber ocupado "todos" los puestos "claves" del PP "mientras estallaban, uno tra otro, todos los casos de corrupción". "Los datos son tozucos y cuando ocurrieron los mayores casos de corrupción que asolan al PP en Castilla y León, usted se sentaba en ese Consejo de Gobierno, cuando ocurrieron los mayores casos de corrupción en Castilla y León", ha insistido.

"Usted siempre estuvo, mientras Castilla y León era golpeada por la corrupción de los gobiernos de su partido usted estaba sentado en esa mesa del Consejo de Gobierno donde se tomaban decisiones. No fue un espectador más, señor Mañueco, usted fue una pieza en el sistema de poder que permitió la mayor acumulación de escándalos de corrupción", ha insistido.

Por su parte, el procurador de Unidas Podemos, Pablo Fernández, ha respaldado las palabras de Gómez Urbán y ha afeado a Mañueco comparecer "a rastras" y "obligado". "Lleva años agachando la cabeza tal y como lo está haciendo ahora mismo, este caso, que es el mayor caso de corrupción en la historia de la comunidad autónoma", ha señalado.

"Cuando este caso de corrupción acaecía en el corazón, en el seno mismo de la Junta de Castilla y León, usted era el secretario general del PP y el secretario general PP tiene que conocer todo lo que pasa en el partido", ha señalado Fernández. "Usted es el hombre que siempre estuvo allí, ocupando un asiento del Consejo de Gobierno, y, lo más grave, en aquellos tiempos usted era el presidente de la Comisión de Garantías Democráticas del PP", ha lamentado, ante lo que ha considerado que con estos datos el presidente debería estar "inhabilitado" para presentarse a las elecciones por "corrupto".

También por el Grupo Mixto, el procurador de Por Ávila, Pedro Pascual Muñoz, ha considerado que esta Trama constituye "el caso más grave de corrupción" de la historia de Castilla y León y ha advertido de que, aunque se trate de un asunto judicializado, "no puede pasarse por alto" en el ámbito político. "La corrupción destruye territorio, destruye oportunidades y destruye confianza, y cuando la confianza se rompe, los ciudadanos sufren y la democracia se resiente", ha zanjado.

Por su parte el portavoz UPL, Luis Mariano Santos, ha considerado que Mañueco es "corresponsable" de la Trama Eólica, al considerar que se trata de "la trama del PP en Castilla", liderada "por el clan de Valladolid". Al igual que el resto de portavoces parlamentarios, Santos ha señalado directamente al fallecido exconsejero de Economía Tomás Villanueva y a su viceconsejero Rafael Delgado como "los principales responsables de una red mafiosa" basada en "sobornos e ilegalidades" durante la adjudicación de licencias eólicas por 75 millones.

Santos ha reprochado a Mañueco que intente desvincularse del caso y ha recordado que la trama operó entre 2000 y 2015, un punto en el que ha criticado que ni el entonces presidente de la Junta Juan Vicente Herrera ni Mañueco "se enteraran de nada" mientras "se chantajeaba".

Asimismo, el portavoz de Soria ¡Ya!, Ángel Ceña, ha tirado de ironía para dar las gracias a Alfonso Fernández Mañueco por haber accedido a comparecer en el Pleno de las Cortes a petición de toda la oposición y por la "brevedad" de su intervención inicial.

Dicho esto, el político soriano ha lamentado el "teatro" del "y tú más" y ha recordado una canción de El último de la fila para preguntar a Fernández Mañueco dónde estaba entonces, tras lo que ha apuntado a una responsabilidad "in vigilando" de quien era, entre otros cargos, el presidente del Comité Nacional de Derechos y Garantías del PP nacional y que tenía una "ceguera intencionada" como una "avestruz". "Quien tolera la corrupción la fomenta", ha zanjado Ángel Ceña.

"El ruido es el que hacen ustedes, el ruido es el que les lleva a los tribunales a ustedes, que les juzgan y les condenan", ha respondido el portavoz del Grupo Vox, David Hierro, que ha aclarado además al presidente de la Junta y presidente autonómico del PP que desde que Vox negoció el Gobierno de Castilla y León hace dos años hasta ahora han cambiado cosas, ya que el PP ha pasado de ser un partido procesado a un partido condenado, en alusión a la sentencia de La Perla Negra.

"Eso cambia bastante las cosas, señor Mañueco, cambia mucho las cosas", ha sentenciado Hierro que ha afirmado a renglón seguido que no considera que Fernández Mañueco sea una persona corrupta "de las de mangar".

Hierro ha recordado a Fernández Mañueco que en la época de la eólica era el secretario general del PP de Castilla y León, un cargo que "manda mucho" en los partidos, por lo que ha dudado que no supiese nada de lo que pasaba "cuando era un rumor y 'vox populi' en cualquier bar de Valladolid". "Se sabía que había gente en la Junta estaba mangando", se ha reafirmado el portavoz del Grupo Vox para quien sólo quedan dos opciones sobre el comportamiento de Fernández Mañueco entonces: "O miente y lo que intentó fue pasar palabra o era un incompetente".

Finalmente, la procuradora del PP Paloma Vallejo ha defendido al presidente y ha acusado a la oposición, especialmente al PSOE, de intentar generar "ruido político" a pocos meses de las elecciones. Vallejo ha calificado la comparecencia de "innecesaria" y "motivada por intereses partidistas", y ha subrayado que los socialistas "nadan cada día entre toneladas de corrupción".

La procuradora 'popular' ha lamentado que el debate sobre la corrupción se utilice, según sus palabras, "como arma electoral" y ha reivindicado que el Gobierno de Mañueco "cumple con su palabra y con su compromiso con esta tierra", un punto en el que ha defendido que Castilla y León "no necesita ruido ni división, sino estabilidad y gestión".

Por último, Vallejo ha subrayado que los castellanos y leoneses son "personas trabajadoras, honradas y austeras" y ha mostrado su confianza en que Fernández Mañueco "volverá a contar con el respaldo mayoritario de los ciudadanos" para revalidar la Presidencia de la Junta en la próxima legislatura.