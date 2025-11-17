El organista catalán Jonatán Carbó ofrece un concierto el jueves en la Iglesia de San Pablo de Palencia

PALENCIA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El organista catalán y profesor del Conservatorio municipal de Barcelona, Jonatán Carbó, participará este jueves, 20 de noviembre en el el programa 'Tocata y Fuga' de la Diputación de Palencia, que incluye el ciclo 'Música por mil tubos', y ofrecerá un concierto en la iglesia de San Pablo de la capital palentina a las 20.30 horas.

Carbó estudió órgano en el Conservatori Superior Municipal de Música de Barcelona con la profesora Maria Nacy, y obtuvo el Título Superior de Órgano y los Premios de Honor de Grado Medio y Superior. Posteriormente realizó estudios de posgrado en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas de Barcelona con la profesora Montserrat Torrent. También ha ampliado su formación con los profesores Michael Radulescu, Daniel Roth, Matteo Imbruno y Wolfgang Zerer, entre otros.

Asimismo, ha ofrecido recitales en numerosos ciclos, ente ellos los órganos del Palau de la Música Catalana, Basílica de Santa María del Coro de San Sebastián, Basílica de Santa María de Maó, Catedral de Perpiñán, Basílica del Monasterio de Montserrat o la Iglesia de Los Venerables de Sevilla.

La III edición de 'Música por mil tuboa', que dirige y coordina la Asociación Fray Domingo de Aguirre, se desarrollará hasta la primavera de 2026 en dos escenarios, el Auditorio del Conservatorio de Música de Palencia y la iglesia de San Pablo.