Las organizaciones agrarias mantienen su protesta el día 27 al no aprobar la Junta medidas de apoyo al cereal

Archivo - Imagen de archivo de un campo de cereal - UCCL - Archivo

VALLADOLID 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las organizaciones agrarias de Castilla y León mantendrá su concentración de protesta el próximo día 27 frente a la Presidencia de la Junta después de que el Ejecutivo autonómico no haya aprobado este jueves en Consejo de Gobierno medidas de apoyo al sector cerealista de la Comunidad.

"Esperábamos que el gobierno de nuestra Comunidad fuera sensible a nuestras demandas y apoyara de forma explícita y suficientemente a nuestro sector", han señalado las organizaciones en un comunicado recogido por Europa Press.

En este contexto, han recordado que el sector cerealista es uno de los más importantes de Castilla y León, pero año tras año las hectáreas dedicadas a estos cultivos van bajando porque el sector está "atravesando una crisis sin precedentes" y consideran que necesita el "apoyo decidido" de las administraciones para ser viable.

Sin embargo, el Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León de este jueves no ha adoptado medidas de apoyo para el campo, lo que han asegurado que ha caído "como un jarro de agua fría" en los agricultores que esperaban un apoyo decidido y directo del gobierno regional similar al que ha puesto encima de la mesa el gobierno estatal.

MALA PERSPECTIVA

Así, las organizaciones agrarias han explicado que, a pocos días del inicio de una nueva campaña cerealista, la sementera se presenta muy difícil para muchos agricultores ya que los costes de producción (gasóleo, fertilizantes, semillas, etcétera) siguen al alza y la venta de la escasa cosecha, cuya bajada de producción cifran en una media de un 40 por ciento, y a unos precios también mínimos, no consigue cubrir esos costes.

"Sin el apoyo directo de la Junta muchas explotaciones son inviables. No podemos en nuestra Comunidad Autónoma, históricamente cerealista, dejar desmantelar este sector del que viven miles de agricultores profesionales que mantienen vivas extensas zonas de nuestro amplio territorio", han aseverado.

Por todo ello, el próximo día 27 de agosto, las organizaciones agrarias de Castilla y León, en unidad de acción, se concentrarán a las puertas de la sede de Presidencia para reclamar que la Junta apruebe y ponga en marcha, de forma inmediata, ayudas similares a las del Ministerio.

Las organizaciones han invitado a las cooperativas y empresas relacionas con el sector a "cerrar sus puertas" ese día y sumarse a este acto reivindicativo para exigir una respuesta acorde con el peso estratégico que el cereal tiene para la agricultura, la economía y el medio rural de Castilla y León.