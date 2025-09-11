La Orquesta Nacional de España rinde homenaje a Odón Alonso mañana en el Auditorio Ciudad de León

Archivo - Fachada del Auditorio Ciudad de León, que este viernes acoge la ‘Noche de Hammond y estrellas’. - EUROPA PRESS - Archivo

LEÓN 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Orquesta Nacional de España (ONE) rinde homenaje al director de orquesta bañezano Odón Alonso en el centenario de su nacimiento con un concierto en el Auditorio Ciudad de León que tendrá lugar mañana a las 19.30 horas.

La Orquesta estará dirigida en esta ocasión por Nuno Coelho e interpretará obras de Joaquín Turina, Carmelo Bernaola y Richard Strauss y la actuación se enmarca en el XXXVIII Festival de Música Española de León.

El programa será el mismo que Odón Alonso dirigió a la Nacional el 28 de enero de 1995 en el Palacio de la Audiencia, de Soria, antes de que existiese el Otoño Musical Soriano, que el propio Alonso fundó en 1999.

El Auditorio Ciudad de León acoge este homenaje a uno de los músicos leoneses más importantes del siglo XX. Odón Alonso nació en La Bañeza (León), en 1925 y falleció en Madrid en 2011. Su padre, Odón Alonso González, ejerció distintas responsabilidades en la vida música leonesa en la primera mitad del siglo XX, entre ellas la dirección de la Banda Municipal de León.

El programa de estos conciertos incluye las 'Danzas fantásticas', de Joaquín Turina; el concierto para piano y orquesta 'Nostálgico', de Carmelo Bernaola y la suite de 'El caballero de la rosa', de Richard Strauss. Se trata de un repertorio que ejemplifica el perfil de Odón Alonso, gran defensor del patrimonio musical español, del que Turina es uno de sus principales protagonistas, así como del repertorio universal, representado por Strauss.

Es especialmente significativa la presencia en estos conciertos de una obra de Carmelo Bernaola (1929-2002), autor "clave" de la generación que en los años 50 del siglo XX impulsó la modernización de la música española, según fuentes de la Orquesta Nacional de España.

El concierto 'Nostálgico', de Bernaola, será interpretado por el pianista español residente en Reino Unido Antonio Oyarzábal, que debutó con la ONE en el ciclo 'Descubre' el pasado mes de noviembre.

También en otro concierto 'Descubre', esta vez en 2023, se presentó por primera vez con la Orquesta Nacional de España Nuno Coelho, titular desde 2022 de la Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias y ganador del primer premio del Concurso Internacional de Dirección de Orquesta de Cadaqués en 2017.