Ortega ve en la Feria de Teatro un ejemplo de cómo la cultura trabaja para el desarrollo económico y la cohesión social

SALAMANCA, 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Cultura y Turismo, Javier Ortega Álvarez, ha destacado que la XXIII Feria de Teatro de Castilla y León es un "ejemplo" de cómo, desde lo cultural, se puede trabajar para el desarrollo económico y la cohesión social en todo el territorio, incluidos los entornos periféricos y rurales.

Así lo ha señalado durante la inauguración del certamen, que se celebra en Ciudad Rodrigo (Salamanca). En este foro, el consejero ha recordado que, precisamente, estos fines están entre los principales objetivos de la Consejería de Cultura y Turismo y que deberán recibir una atención prioritaria durante el periodo de recuperación que nos aguarda en los próximos años.

En el acto inaugural de la feria, Ortega Álvarez ha señalado que la Consejería de Cultura y Turismo ha querido promover su celebración con el objeto prioritario, como en anteriores ediciones, de fomentar la promoción, la difusión, la internacionalización, la creación de empleo y la estimulación de las industrias culturales ligadas a las artes escénicas en Castilla y León y, además, para ofrecer nuevas perspectivas y lograr la continuidad de la actividad de los profesionales de la cultura en el actual contexto de crisis sanitaria.

En este sentido, ha subrayado que la Junta, consciente de las dificultades que atraviesan los sectores culturales, está haciendo un "esfuerzo" presupuestario y de gestión "sin precedentes", movilizando recursos, a través de distintas líneas de subvenciones y medidas "especiales" en diferentes programas.

Por su parte, el delegado del Gobierno en la Comunidad, Javier Izquierdo, ha subrayado la importancia de "poder disfrutar" del teatro y las artes escénicas y ha recordado como la cultura, durante la pandemia, hizo "más amable" la dureza del confinamiento. "La cultura nos aporta a los seres humanos diálogo, trabajo en común, colaborar y este festival es una muestra de ello", ha insistido.

Tras la inauguración, la feria vivirá mañana una relación de primicias en su segunda jornada, comenzando con la primera representación programada: el espectáculo de títeres y actores 'La leyenda de Sally Jones', que los zamoranos de Baychimo presentarán en el Teatro Nuevo Fernando Arrabal (10.30 h) para público familiar y mayores de 6 años. El montaje, dirigido por Alberto Martínez Guinaldo, propone un viaje por medio mundo mediante un relato sobre la añoranza, la esperanza o la traición.

La compañía abulense Perigallo da a conocer al público adulto su trabajo 'Cabezas de cartel' en el Teatro Nuevo Fernando Arrabal (19.00). Esta obra, cuyo argumento se adentra en el propio proceso creativo escénico, ha sido ultimada en el mismo recinto en el que se presenta, gracias a la posibilidad de realizar residencias técnicas que ha ofrecido por primera vez la Feria a las compañías de Castilla y León que estrenan en Ciudad Rodrigo.

Otros dos trabajos hasta ahora inéditos y para todos los públicos podrán verse en el segundo día de programación: la granadina Cía. Locamotiva estará en los Jardines de Bolonia (20.30 h) con su mezcla de teatro y circo 'Bric a Brac'; y la extremeña De Amarillo Producciones mostrará en el Patio Mayor del Seminario (22.00 h) 'El carro de los cómicos de la legua' en su homenaje a la picaresca.

En la programación tendrán también cabida 'Bricomanazas', de los burgaleses Teatro de la Sonrisa, una propuesta de humor y bricolaje para espectadores mayores de 6 años (12.00, Espacio AFECIR); 'La chica que soñaba', de la compañía de la vallisoletana Lucía Miranda, The Cross Border Project, trabajo de teatro foro que busca la implicación de sus espectadores, jóvenes y adultos (Sala del IES Tierra, con funciones a las 12.30 y 21.30); y 'El viento es salvaje', de Las Niñas de Cádiz, una divertida traslación de Fedra y Medea a la ciudad andaluza actual para ese mismo público (Espacio AFECIR, 23.30 h). Además, como en la jornada inaugural, 'Ingenii Machina', la instalación interactiva de Alauda Teatro (Burgos), realizará pases de media hora para grupos de un máximo de 20 personas entre las 11.00 a 14.00 h y de 18.00 a 20.30 h, en el patio Misioneras-Santa Teresa; y los valencianos de Leamok ofrecerá una nueva función de 'Lázaro', su versión libre del clásico 'El lazarillo de Tormes' para jóvenes y adultos (Patio de los Sitios, 20.30 h).

Comienza 'Divierclown'

Su temática en torno al humor y al mundo de los payasos convierten el Divierteatro de esta XXIII Feria de Teatro de Ciudad Rodrigo en 'Divierclown', que se celebra desde mañana miércoles y hasta el sábado 29 de agosto. El apartado de animación y pedagogía teatral para niños y jóvenes se desarrollará fundamentalmente en la plaza del Buen Alcalde, de 10.00 a 12.00 horas. Las actividades con monitores se realizarán para grupos reducidos de ocho niños. Los espectáculos que se representarán en el Palacio de Montarco, tendrán también un aforo limitado que no superará los 30 espectadores. Aquí, la compañía palentina Garrapete ofrecerá dos pases (11.00 y 12.00 h) su trabajo 'PayaSol Fa Mi Re Do' para niños de 3 a 5 años.

El espacio principal de Divierteatro se dividirá en tres áreas diferenciadas, que acogerán talleres formativos y creativos, juegos de 'clown' y representaciones, con rutas distintas de entrada y salida que eviten la concentración de asistentes. El 'clown' Javier Ariza, Jes Martin's Producciones, La Risa de la Tortuga y Garrapete darán contenido a este bloque que busca que los futuros espectadores se familiaricen con las artes escénicas.

Abre el Espacio Artesa

La Feria repite la experiencia de su pasada edición para potenciar las artes escénicas de la Comunidad a través del Espacio Artesa, donde la Asociación de Empresas de Artes Escénicas de Castilla y León recibirá a profesionales, programadores, distribuidores podrán conocer los trabajos de las compañías que forman parte de la agrupación. Concebido como un punto de encuentro profesional, además de informativo, permanecerá abierto desde mañana hasta la jornada de clausura en el Centro Social Aldea-Centro Cultural El Porvenir, de 11.30 a 14.00 y de 18.00 a 21.00.

En el mismo lugar y con el mismo horario podrá visitarse también la exposición del fotógrafo Gerardo Sanz 'Escena confinada', que muestra a través de imágenes el impacto de la crisis del coronavirus en el sector de las artes escénicas.