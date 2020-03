Óscar Puente recomienda a la ciudadanía "contrastar" las informaciones para evitar caer en bulos

VALLADOLID, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Valladolid, Óscar Puente, ha recomendado este jueves a los ciudadanos que "contrasten" las informaciones que vean en las redes sociales para evitar caer en bulos, como el que se ha difundido a primera hora sobre la cancelación de las actividades docentes centros educativos y universidades.

En declaraciones recogidas por Europa Press tras una rueda de prensa en la que se ha presentado el Máster del World Padel Tour, Puente ha señalado que por el momento no se ha tomado decisión alguna sobre la suspensión de las clases y que la única confirmación es la suspensión de actividades escolares fuera de las aulas o el deporte escolar y provincial, como en el caso de Valladolid.

"No hay ninguna otra instrucción, y todo lo que se diga al respecto por canales no oficiales es falso hasta que no haya comunicación oficial", ha apuntado.

Asimismo, ha recomendado a la población "contrastar" las informaciones que vean a través de Internet y las redes sociales como Whatsapp, ya que en la mañana de este jueves se ha difundido un bulo con una comunicación falsa sobre la suspensión de las clases en centros educativos y universidades de Castilla y León.

Por otra parte, ha añadido que el Ayuntamiento de Valladolid comunicará las medidas que tomará por su parte ante la expansión de la pandemia --por ahora solo ha cuatro casos de positivos por coronavirus en la ciudad-- después de sendas reuniones extraordinarias del equipo de Gobierno y de los portavoces de los grupos municipales que se celebran en la mañana de este jueves.