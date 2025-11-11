La Oscyl estrena Hímnica del compositor en residencia Francisco Coll en el cuarto programa de abono

Archivo - La Orquesta Sinfónica de Castilla y León finaliza la temporada con obras de Strauss y Mahler - OSCYL - Archivo

VALLADOLID 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Orquesta Sinfónica de Castilla y León (Oscyl) ofrece esta semana, el jueves 13 y el viernes 14 de noviembre, los conciertos correspondientes al cuarto programa de abono de la Temporada 2025/26 a las 19.30 horas en la Sala Sinfónica Jesús López Cobos del Centro Cultural Miguel Delibes.

En esta ocasión, la OSCyL se pondrá bajo la batuta de su director titular, Thierry Fischer, quien ofrecerá un variado repertorio que se iniciará con Hímnica, una obra que representa la vida en toda su belleza y también en la fealdad, según su autor, Francisco Coll, compositor residente de la orquesta en esta temporada.

Alumno de Thomas Adès, su música ha sido interpretada por orquestas de la categoría de la Filarmónica de los Ángeles o la Sinfónica de Londres, detallan desde la orquesta a través de un comunicado.

Junto a Hímnica, interpretará en la primera parte del concierto, la obra Idilio de Sigfrido, de Richard Wagner, relacionada con la anterior por su carácter introspectivo y que está repleta de melodías maravillosas utilizadas también en su drama Sigfrido.

Para finalizar, en la segunda parte del concierto, se ofrecerá la espectacular Sinfonía n.º 1, 'Titán', de Gustav Mahler, que en sus grandes proporciones orquestales contrasta con las composiciones de la primera. El director titular de la OSCyL, Thierry Fischer, es un experto en obras de gran formato, y es importante poner de relieve los magníficos resultados que ha conseguido en sus incursiones en el mundo del compositor bohemio.

Esto garantiza una visión artística personal y adrenalina in crescendo hasta la inolvidable conclusión de esta sinfonía.

Las entradas para los conciertos, con precios en función de la zona, se pueden adquirir en las taquillas del Centro Cultural Miguel Delibes y a través de las páginas web www.oscyl.com y www.centroculturalmigueldelibes.com