OSCyL graba ocho piezas para centros de Educación Especial participantes en el proyecto 'Miradas'

VALLADOLID, 14 May. (EUROPA PRESS) -

La Orquesta Sinfónica de Castilla y León (OSCyL), a través de su Área Socioeducativa, ha grabado ocho obras musicales para centros de Educación Especial de la Comunidad que participan en el proyecto 'Miradas'.

Según ha informado la orquesta a través de un comunicado remitido a Europa Press, diferentes profesores de la OSCyL han enviado a través de estas grabaciones saludos a los alumnos de estos centros en forma de interpretaciones musicales.

Marianne ten Voorde, Daniela Moraru, José Manuel Redondo, Jordi Creus, Benjamin Payen y Marie Delbousquet, José Lanuza y Annelen van der Broeck son los profesores participante en la iniciativa, mientras que los centros que recibirán las piezas musicales son los alumnos del Príncipe Don Juan (Ávila), Fray Pedro Ponce de León y Colegio Concertado El Alba (Burgos), Nuestra Señora del Sagrado Corazón (León), Carrechiquilla (Palencia), Reina Sofía (Salamanca), Nuestra Señora de la Esperanza (Segovia), Santa Isabel (Soria), Centro Número 1 (Valladolid) y Virgen del Castillo (Zamora).

El Área Socioeducativa de la OSCyL, que supone "uno de los pilares estratégicos" tanto de la Orquesta como del Centro Cultural Miguel Delibes, ambos dependientes de la Junta de Castilla y León, continuará vinculada a estos centros y "seguirán trabajando juntos de acuerdo a lo dispuesto por las consejerías de Educación, Familia y Sanidad durante los próximos meses ante la situación que ha despertado la crisis del COVID-19", según las mismas fuentes.

Nueve profesores de la orquesta han interpretado con sus violines, arpas, violonchelos, tubas y flautas traveseras, diferentes piezas para recordar a todos los usuarios de estos centros que el equipo del área "continúa trabajando en esta firme línea de compromiso social y territorial y con música reconocida por ellos".

Así, la arpista holandesa Marianne ten Voorde interpreta 'Colors of the wind', compuesta por el estadounidense Alan Menken para la película de Disney 'Pocahontas', ganadora del Oscar a la Mejor Canción original en 1995.

La tuba solista de la OSCyL, José Manuel Redondo, propone a los alumnos disfrutar durante poco más de dos minutos de la galardonada banda sonora de 'La lista de Schindler', de John Williams, mientras que la violinista Daniela Moraru pone un toque de humor y color a su 'Canción popular irlandesa'.

El chelista de la OSCyL, Jordi Creus interpreta la 'Suite n.º 1 para violonchelo', de Johann Sebastian Bach y Benjamin Payen (violín), invita a los alumnos a escuchar una doble interpretación junto a Marie Delbousquet (violonchelo). Por un lado, la de la canción popular catalana, 'El canto de los pájaros', de Pau Casals, y por otro, de la banda sonora de 'In the mood for love', la aclamada película de Wong Kar-wai.

Ponen fin a los vídeos editados para esta ocasión 'La vida es bella', interpretada por el flautista José Lanuza y Marianne ten Voorde (arpa), y la popular canción americana 'Oh Susana', de Stephen Foster, en una actuación de la violinista belga Annelen van der Broeck. Los vídeos pueden verse en el canal de YouTube de la Orquesta, en el link https://bit.ly/35WWZYZ.

Con la ampliación realizada el pasado año a todas las provincias de Castilla y León, son ya 1.300 alumnos, procedentes de más de una veintena de centros en riesgo de exclusión social y niños y niñas con necesidades educativas especiales, quienes se benefician de las actividades del Área Socioeducativa de la OSCyL, firme apuesta de la Consejería de Cultura y Turismo, que cuenta con la estrecha colaboración de los centros educativos y del tercer sector, así como con el apoyo de las consejerías de Educación y Familia e Igualdad de Oportunidades, de la Junta de Castilla y León.