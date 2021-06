OSCyL interpretará música norteamericana bajo la dirección de Wayne Marshall

VALLADOLID, 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Orquesta Sinfónica de Castilla y León (OSCyL) ofrecerá esta semana, del jueves 10 al sábado 12 de junio, los tres conciertos del Abono 18 de Primavera con un programa protagonizado por la música norteamericana, que ha experimentado un colosal desarrollo en el siglo XX.

Bajo la dirección del también organista y pianista británico Wayne Marshall, la OSCyL abordará diez obras de George Gershwin, William Bolcom y Leonard Bernstein, contando además con la participación de la mezzosoprano escocesa Allison Cook, que actuará por primera vez junto a la OSCyL, según ha informado la organización a través de un comunicado remitido a Europa Press.

La propuesta forma parte del programa de conciertos del Abono de Primavera --Temporada 2020-- 21 de la OSCyL, con tres conciertos correspondientes al Abono 18, a las 19.30 horas en la Sala Sinfónica Jesús López Cobos del Centro Cultural Miguel Delibes.

La incorporación definitiva de la música popular urbana norteamericana a los programas sinfónicos de las salas de conciertos de todo el mundo se debe mucho a dos compositores y pianistas como son George Gershwin (1898-1937) y su continuador natural Leonard Bernstein (1918-1990), que ha marcado algunas de las principales corrientes de la música del siglo XXI.

Además, el repertorio que abordará la OSCyL esta semana, también incluye a William Bolcom (1938), considerado en la actualidad el más relevante de los herederos de la tradición de música americana creada por Gershwin y Bernstein.

El repertorio completo ofrecerá un total de diez obras, prácticamente todas nuevas para la OSCyL, que tan sólo ha interpretado, en una ocasión, tres de las veinticuatro 'Canciones de cabaret' (1978-1996) de William Bolcom: 'Song of Black Max', 'George' y 'Amor', en la temporada 2014-15, bajo la dirección de Sergio Alapont y con la participación de la soprano canadiense Measha Brueggergosman.

Las siete obras restantes del programa son 'Strike Up The Band', 'Girl Crazy', 'Summertime' y 'I Got Rhythm' de George Gershwin; 'Toothbrush Time' de William Bolcom; además de 'Somewhere' y 'Fancy Free' de Leonard Bernstein.

WAYNE MARSHALL

El director, organista y pianista británico Wayne Marshall es conocido a nivel internacional por su musicalidad y versatilidad tanto en el podio como al teclado.

Ha sido director titular de la WDR Funkhausorchester de Colonia entre los años 2014 y 2020, además de principal director invitado de la Orquesta Sinfónica de Milán Giuseppe Verdi en 2007, considerado un renombrado intérprete de la obra de Gershwin, Bernstein y otros músicos norteamericanos del siglo XX.

Entre sus recientes colaboraciones destacan la Orquesta Tonkünstler, Filarmónica Checa, Filarmónica de Dresde, Filarmónica de Oslo, con la SWR para un proyecto especial sobre Frank Zappa, la gira Bernstein's Wonderful Town con la Orquesta Het Gelders Orkest y ReisZiud-Nederlnd, la representación en concierto de 'Porgy and Bess', de Gershwin, con la Filarmónica de la Radio de Praga y una gira por el Reino Unido con la formación Chineke! y los BBC Singers.

En 2004 recibió un doctorado honorario por la Universidad de Bournemouth y en 2010 se convirtió en miembro del Royal College of Music.

En 2016 recibió del Gobierno de Barbados el premio Golden Jubilee por sus servicios a la música y en mayo de 2018 se convirtió en embajador del London Music Fund.

Por su parte, Allison Cook está considerada una de las principales valedoras del repertorio contemporáneo y del siglo XX, reputación que se ha ganado firmemente a través de la reciente interpretación de una variedad formidable de personajes, como la de la Duquesa en 'Powder Her Face', de Thomas Adès, tras sus interpretaciones en Nueva York, Quebec, Varsovia y Bruselas, además de otros papeles destacados como Marie, en 'Wozzeck'; Judith, en 'El castillo de Barbazul'; La Espera, de Schoenberg; y Émilie, de Kaija Saariaho.

La temporada pasada, regresó al Covent Garden para interpretar a Thomas Adès en la primera puesta en escena de 'Las aventuras subterráneas de Alicia' de Gerald Barry, así como su regreso al Teatro de la Scala como marquesa de Merteuil en 'Quartett', de Luca Francesconi, un papel que le ha valido elogios unánimes a nivel mundial.

DEBUT CON LA OSCYL

Se trata de la primera colaboración de la mezzosoprano escocesa Allison Cook con la OSCyL, que sustituye a la soprano inicialmente prevista en el programa de Abono, la canadiense Measha Brueggergosman, que no podrá participar debido a las actuales restricciones de movilidad internacional.

El actual protocolo de seguridad para los conciertos de la OSCyL, prevé un aforo de 463 localidades para cada concierto en el Centro Cultural Miguel Delibes, lo que supone el 27 por ciento del total de la Sala Sinfónica Jesús López Cobos, además del uso obligatorio de la mascarilla, el respeto de la distancia de seguridad y la ocupación de la butaca asignada en la correspondiente localidad, además de la toma de temperatura al acceder a la sala y uso obligatorio de gel hidroalcohólico.

Las entradas para los conciertos, con precios en función de la zona, oscilan entre los diez euros y los 30 euros. Se pueden adquirir en las taquillas del Centro Cultural Miguel Delibes y a través de las páginas web www.centroculturalmigueldelibes.com y www.oscyl.com