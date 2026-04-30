Pabellón de Puente Castro (León) acoge el 9 de mayo una velada de lucha con combates de MMA, K1 Kickboxing y Grappling

El concejal de Deportes, Vicente Canuria (centro), ha recibido al promotor de la velada OFE III, Jonathan González y al luchador y exfutbolista leonés Mario Sandoval. - AYUNTAMIENTO DE LEÓN

LEÓN 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Pabellón de Deportes de Puente Castro, en la capital leonesa, acogerá el próximo 9 de mayo una velada mixta de lucha y deportes de contacto con el Origen Fights Event III (OFE III), que reunirá combates de MMA, K1 Kickboxing y Grappling.

El concejal de Deportes, Vicente Canuria, ha recibido al promotor de la velada, Jonathan González, de la Academia Legio VII, y al luchador y exfutbolista leonés Mario Sandoval para ultimar los detalles de esta velada de lucha que abrirá sus puertas a partir de las 18.30 horas y que cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de León.

La velada comenzará a las 19.00 horas y contará con nueve combates y un total de 18 luchadores, todos ellos con protagonismo leonés. El combate estelar enfrentará a El Haimoud (Urban Style) contra Mario Sandoval en un duelo que promete ser "el gran atractivo de la noche". Este combate es el debut de Sandoval en la jaula.

Se espera una asistencia cercana a los 1.000 espectadores, con más de 300 ya confirmados procedentes de Burgos, Ponferrada y Madrid, lo que consolida al OFE III como una de las citas deportivas más relevantes en León dentro de los deportes de contacto.