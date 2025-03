Pablo Fernández pide una "movilización masiva" en la manifestación de este sábado: "La sanidad no es un negocio"

VALLADOLID, 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

El coordinador autonómico de Podemos Castilla y León, Pablo Fernández, ha hecho un llamamiento a toda la ciudadanía castellanoleonesa a respaldar de forma "masiva" la manifestación convocada este sábado en las calles de Valladolid para reivindicar la "rotunda defensa" de la sanidad pública frente a las políticas "destructivas" de la Junta que la "erosionan" en "beneficio de lo privado".

Fernández ha realizado este llamamiento durante una rueda de prensa que ha ofrecido este viernes en las Cortes, en la que se ha mostrado "convencido" de que la "inmensa mayoría" de los ciudadanos de la Comunidad defienden la sanidad pública y eso es "precisamente lo que se debe mostrar mañana".

Todo ello en la medida en que la sanidad "no se vende y no es un negocio como lo concibe el Partido Popular", ha sostenido, un punto en el que ha criticado que el gasto público per cápita en el ámbito sanitario privado se haya incrementado en un 40% en los últimos diez años al pasar de 342 millones a 542.

En opinión del coordinador autonómico de la formación 'morada', esto revela que hay una "apuesta política" de los 'populares' para "favorecer y privilegiar" a la sanidad privada y por "deteriorar" a la pública. "Sobran los motivos para que este sábado sea una manifestación histórica y la asistencia sea masiva", ha apostillado en relación con esta cuestión.

Entre los "numerosos" motivos para acudir este sábado a la movilización ha enumerado el cierre de consultorios médicos en el medio rural, la "lacerante y sangrante" falta de profesionales y especialistas o las "interminables" listas de espera que en algunos casos llegan hasta más de un año y medio para tener cita con un especialista. También se ha referido al hecho de que la Atención Primaria esté "al borde del colapso".

EDUCACIÓN PÚBLICA

El coordinador autonómico de Podemos Castilla y León también ha fomentado la campaña de matriculación en la educación pública que se inicia este viernes, 14 de marzo, y finalizará el próximo día 31.

Lo ha hecho en el marco de la apuesta "decidida" de la formación 'morada' por la educación pública, razón por la que ha invitado a las familias a matricular a sus hijos en este servicio público de "calidad, inclusivo, comprometido y democrático".

Frente al Gobierno autonómico de Mañueco que apuesta "rotundamente" por la educación privada-concertada y que año tras año incrementa las partidas presupuestarias a este ámbito en detrimento de lo público", Fernández ha instado a los padres a matricular a sus hijos en las escuelas públicas.